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Как организуют бесплатный подвоз барнаульцев?

Власти города организуют бесплатный подвоз к пяти кладбищам Барнаула. В Родительский день будет ходить 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов. На трамваях разместят таблички «Бесплатно».

Бесплатный транспорт будет ходить до кладбищ с 7:00 до 18:00 без остановок, сообщает мэрия Барнаула.