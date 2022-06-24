Как психолог и предприниматель помогают людям с ментальными нарушениями

В Алтайском крае негосударственные организации ведут в основном детей с ограниченными возможностями здоровья, и лишь немногие работают со взрослыми. Одно из таких пространств — «Синерджи». О его создании и работе руководители рассказали altapress.ru.

Помочь приятельнице

Организация появилась в марте 2016 года. Наталья Татаринцева, психолог соцзащиты, решила создать ее в 2014 году. Тогда из центра социального обслуживания населения Центрального района Барнаула начали уходить ребята с инвалидностью, так как услуги стали платными. И не все могли себе позволить получать психологическую помощь. Наталья Татаринцева поделилась переживаниями с друзьями и знакомыми.

«Николай Король, президент нашей организации, и по совместительству мой товарищ, предложил открыть общественную организацию. Сначала он занимался только организационной частью и бумагами, сейчас мы проводим занятия вместе», — рассказывает Наталья.

Закуток милосердия

Первые занятия в «Синерджи» проводились в центре, а через год удалось арендовать свой уголок.

Главная цель организации — помочь людям с ментальными нарушениями чувствовать себя комфортно в социальной среде, обрести бытовые навыки: готовить, наводить порядок, пользоваться гаджетами. А также путешествовать и находить друзей.

Наталья Татаринцева,

вице-президент «Синерджи» по реабилитационной работе:

Сейчас у нас реализуется проект при поддержке президентского гранта «Вавилон». Это коворкинг для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ребята приходят и занимаются интересными для них вещами. Мы играем на приставках, работаем на компьютере, проходим психологические тесты для изучения себя. На лето у нас запланированы путешествия в Новосибирский дельфинарий и на Манжерок в рамках проекта «Путешествуем, познаем мир». Мы посетим экскурсии, мастер-классы и музеи.

Творческие занятия в «Синерджи». Предоставлено Altapress.ru.

«Детский сад»

«Синерджи» удалось получить три гранта на образовательные проекты, но главная сложность в том, что для взрослых людей с ментальными нарушениями не всегда находятся грантодатели. Они предпочитают выделять поддержку на детей.

Наталья Татаринцева,

вице-президент «Синерджи» по реабилитационной работе:

Многие фонды и организации работают с детьми только до 18 лет. Но ведь они не исцеляются, им также нужна поддержка и помощь. Всероссийская организация инвалидов работает только с людьми, имеющими сохранный интеллект, устраивает спортивные мероприятия. Но не все мои тянут эту программу, им нужна рука, которая проведет и подскажет.

Барнаульская организация «Синерджи» Предоставлено Altapress.ru.

Для получения гранта нужно создать проект: написать про социальную значимость организации, для кого будет реализовываться программа и ее цель, количество специалистов и необходимое оборудование. В прошлом году один из проектов «Синерджи» поддержал губернатор Алтайского края.

«Например, проект „Беззаботный день“ — это „детский сад“ для людей с ОВЗ. Родители к нам привозят своих сыновей или дочерей на день. В течение этого времени мы проводим с ним занятия, ходим в кино, обедаем. В рамках этого проекта нам удалось приобрести мебель и технику для занятий», — пояснила Наталья.

Добрые люди

Спонсоров у «Синерджи» немного, и один из них, кто не забывает и регулярно поддерживает, — «Кондитерская фирма «Алтай».

«Фирма связалась с нами через родителей. Вот уже два года они привозят сладкие угощения», — рассказала Наталья.

«Синерджи» старается не пропускать барнаульские выставки, концерты и другие мероприятия. Обычно организаторы охотно идут навстречу.

Творческое занятие в «Синерджи» Предоставлено Altapress.ru.

Наталья Татаринцева,

вице-президент «Синерджи» по реабилитационной работе:

Я связываюсь с организаторами и говорю: «У нас общественная организация, мы бы хотели привезти к вам ребят. Можете сделать нам скидку?» Часто проводят бесплатно или берут половину стоимости билета.

«Палочки-выручалочки»

Волонтеры — это буквально «палочки-выручалочки» для «Синерджи». Их очень много. Они проводят для подопечных праздники с аниматорами, костюмами и музыкой.

«Много помогает Сергей Дивеев, руководитель барнаульского агентства по организации праздников. К нам он приезжает с аниматорами, устраивает ребятам шоу», — поделилась Наталья.

Не забывает про организацию и известный в Барнауле больничный клоун Игорь Якуба.

«Мы дружим с ним, собираемся большой компанией, Игорь проводит развлекательные программы, дарит памятные обереги», — делится Наталья.

Игорь Якуба. Предоставлено Altapress.ru.

Неравнодушные

Родители подопечных — основные благотворители, которые помогают существовать организации. Они особенно заинтересованы в продлении «жизни» «Синерджи». Здесь к их детям относятся с душевной теплотой и пониманием.

«В месяц родители перечисляют нам в общей сложности 50 тыс. рублей», — пояснила Наталья Татаринцева.

Организации также помогают другие неравнодушные люди и даже подписчики в TikTok.

Наталья Татаринцева,

вице-президент «Синерджи» по реабилитационной работе:

На сайте «Синерджи» есть кнопка с реквизитами. Из TikTok пришло 10 человек: жертвователей, которые подписаны на нас и видят ежедневную работу.

Барнаульская организация «Синерджи» Предоставлено Altapress.ru.

Общий дом

В планах у организации — построить своей центр, где бы их подопечные не только смогли хорошо проводить время, но и проживать. Основателей учреждения вдохновила работа зарубежных единомышленников.

«Несколько лет назад мы с Николаем были в Эстонии и посетили общественную организацию, где занимаются с такими же ребятами, как и мы. У них свой дом в пригороде Таллина, приобретенный в ипотеку. Там живут люди с ОВЗ. Нас это очень вдохновило, мы тоже хотим общий дом», — поделилась Наталья.

Барнаульская организация «Синерджи» Предоставлено Altapress.ru.

Сложно , но интересно

Занятия проводят сами основатели «Синерджи». Наталья Татаринцева оказывает психологическую помощь, работает с развитием моторики у своих подопечных, организует творческие занятия.

Наталья Татаринцева,

вице-президент «Синерджи» по реабилитационной работе:

Занятия идут по графику. Ребята приходят, мы приветствуем друг друга. 40 минут длится занятие по творчеству, недавно мы начали учиться плести косички. Если я увижу, что тема не вызывает интерес, мы ее меняем.

Справка Сейчас в «Синерджи» числятся сто человек: от 18 лет до пенсионного возраста. Пятьдесят из них посещают занятия регулярно.

Контакт удается найти — все очень активные и общительные.

«Мне всегда было с ними легко, не было страха. Я чувствую их, мы на одной волне», — поделилась Наталья Татаринцева.

Творческое занятия в «Синерджи». Предоставлено Altapress.ru.

Это нетрудно

Выбирая работу с людьми с ментальными нарушениями, нужно запомнить главное правило — умение много раз проговаривать одни и те же вещи.

«Объясняешь — человек не понимает, снова объясняешь, он снова не понимает. Объясняешь тридцатый раз, все равно не понимает. Я объясню тридцать первый, для меня это несложно», — рассказывает Наталья.

Главная трудность — сами родители воспитанника. Привычка тотально контролировать свое дитя не уходит и с наступлением его совершеннолетия.

Наталья Татаринцева,

вице-президент «Синерджи» по реабилитационной работе:

Приходит к нам новый человек, и вот его мама начинает: «Сделай лучше, давай помогу тебе, сделай ровнее». Я обычно отвечаю: «Подождите, куда вы торопитесь, пройдет полгода, у него все получится, а если вы сейчас будете контролировать, никакого результата не будет. Для таких родителей у нас в холле есть диванчики.

Творческие занятия в «Синерджи». Предоставлено Altapress.ru.

Результат и воспоминания

Николай Король отвечает за цифровое просвещение своих подопечных.

«Обучаю ребят работать на компьютере», — поясняет Николай.

Самым главным элементом в своей работе он считает отдачу.

«Когда видишь позитивные изменения, приходит понимание, что работа не прошла даром. Хочется, чтобы у ребят были положительные воспоминания и люди, которые всегда их поддержат в трудную минуту», — отметил Николай.

Работа на компьютере. Предоставлено Altapress.ru.

Творческий потенциал

Мне удалось побеседовать с одним из подопечных «Синерджи» Алексеем Захаровым, и узнать, какие способности он раскрыл и как чувствует себя на занятиях.

«Синерджи» молодой человек посещает с первого дня работы организации. Тогда приятели предложили ему вступить в объединение и проводить время весело. За шесть лет он смог раскрыть свой талант, и теперь Алексей — не просто душа компании, но и творческая личность.

Алексей Захаров. Предоставлено Altapress.ru.

— Больше всего мне по душе творческие занятия.

Задаю наводящие вопросы, подсказываю — «А что именно?»

— Я научился создавать картины из пайеток.

Показывает живописную картину, висящую на стенке.

— Шедеврально, красиво, ты молодец. — восхищенно отвечаю.

Подопечные организации стали как одна большая семья: поддерживают друг друга, дарят подарки и передают заряд позитивной энергии.

— Что чувствуешь после занятий?

— Позитив, — говорит, улыбаясь.



Елизавета Козубенко