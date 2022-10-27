Как Сбербанк отражает кибератаки и помогает гражданам

В нынешнем году Сбербанк подвергается небывалому количеству хакерских атак. Их было уже не менее 470, что больше, чем за семь прошедших лет. Кроме того, в популярных Telegram-каналах нарастает волна фейковых новостей, призванных сбить россиян с толку и ввести в заблуждение. Чтобы это предотвратить, Сбер запустил информационный ресурс для борьбы с кибермошенничеством. Как он будет работать и чем сможет помочь, в материале altapress.ru.

Кто развязал кибервойну

Крупные целенаправленные кибератаки в отношении России стали происходить после 24 февраля, с началом специальной военной операции. Центром их сосредоточения стала Украина. На ее территории еще в 2014—2015 годах появилась соответствующая инфраструктура.

В 2016 году масштабы этих преступлений стали расширятся, и к концу 2017 года в России стали фиксировать крупные финансовые потери граждан в десятки миллиардов рублей.

«Мы сегодня имеем все основания утверждать, что в настоящее время преступный мир в киберпространстве имеет все признаки сращивания с государственными институтами, с правоохранительными органами Украины. И вообще, киберпреступность, кибертерроризм происходят при поддержке правительства Украины», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В настоящий момент на Украине фактически существует развитая индустрия телефонного вымогательства, подчеркнул эксперт. Количество колл-центров на конец 2021 года — около 3 тыс. Столицей этого телефонного мошенничества стал город Днепропетровск.

«По нашей оценке, не менее 30% взрослого населения города активно участвовало в телефонном мошенничестве. Колл-центров в этом городе в пике было не менее тысячи. В какой-то период они даже стали конкурировать друг с другом», — отметил Кузнецов.

Телефон. СС0

Чего добиваются преступники

Кибервойна против России идет по четырем основным направлениям, отмечает зампред правления банка. Речь идет о хищении персональных данных россиян и информации компаний, краже денежных средств и массовом распространении фейков.

Последнее направление сейчас особо активизировалось.

«То, что происходит сегодня в этом направлении, тоже не может остаться без внимания. Мы фиксируем за последние примерно семь-восемь месяцев не менее 2 млн фейковых сообщений в Telegram-каналах, которые сегодня активно используют россияне», — сказал Кузнецов.

По подсчетам Сбера, за последние три недели, когда проходила частичная мобилизация, количество фейковых новостей доходило до миллиона.

Увы, потери от кибермошенничества высоки. Эксперты прогнозируют, что объем похищенных мошенниками средств у клиентов банков России по итогам 2022 года превысит 15 млрд рублей, что на 10% выше, чем в 2021 году.

7 октября Сбер выдержал крупнейшую в своей истории кибератаку с не менее 30 тыс. устройств за рубежом, она длилась 24 часа и 7 минут.

«Это была спланированная операция, в которой участвовало не менее 104 тыс. хакеров», — сообщил Станислав Кузнецов.

Криминал , хакер , мошенник. unsplash.com

Он отметил, что в ходе этой атаки банк не фиксировал никаких перебоев. В текущем году количество кибератак составляет не менее 470, что больше, чем все атаки, которые были проведены за семь прошедших лет.

Как противостоять преступникам

Чтобы обезопасить россиян от кибермошенничества, Сбер запустил информационный ресурс. «На наш взгляд, это уникальная библиотека знаний в области кибербезопасности, которая безусловно поможет гражданам в нашей стране лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве», — сказал Станислав Кузнецов.

Портал получил называние «Кибрарий» и будет содержать инструкции, видеоролики, различные сценарии киберпреступлений, которые совершаются против россиян.