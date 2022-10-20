Как сохранить достаток на Сергея Зимнего: приметы и традиции

20 октября на Руси отмечали Сергея Зимнего. Православная церковь вспоминает мучеников Сергия и Вакха. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Сергея Зимнего

С 20 октября начинали ждать зиму. По поверьям, в этот день первым делом кормили скотину, а уже потом хозяева садились за завтрак сами.

Печь должен был растопить самый младший из семьи. Тогда всю зиму в доме будет тепло.

В этот день заканчивали с последними приготовлениями на зиму. Бочки с солеными огурцами опускали на дно водоема, пока поверхность не успела покрыться льдом. Там, в стабильной температуре, огурца хорошо просаливались и получались вкуснее, чем из погреба.

Весной бочки доставали из воды и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы.

Соленые огурцы. УФСИН России по Алтайскому краю

Что нельзя делать 20 октября

Нельзя заниматься выпечкой: стряпать хлеб , булочки , блины — иначе настигнут финансовые проблемы.

булочки блины — иначе настигнут финансовые проблемы. Запрещено надевать чужие или сильно поношенные вещи — а то настигнут неприятности хозяев вещей.

Не рекомендуется брать деньги в долг или давать взаймы — можно привлечь чужие финансовые неудачи.

Не стоит отказываться от перспективных предложений — а то удачу можно отворотить.

Дорога. Алтай. Зима. Евгения Родочинская

Приметы Сергиева дня