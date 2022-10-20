Как сохранить достаток на Сергея Зимнего: приметы и традиции

Традиции Сергея Зимнего
С 20 октября начинали ждать зиму. По поверьям, в этот день первым делом кормили скотину, а уже потом хозяева садились за завтрак сами.
Печь должен был растопить самый младший из семьи. Тогда всю зиму в доме будет тепло.
В этот день заканчивали с последними приготовлениями на зиму. Бочки с солеными огурцами опускали на дно водоема, пока поверхность не успела покрыться льдом. Там, в стабильной температуре, огурца хорошо просаливались и получались вкуснее, чем из погреба.
Весной бочки доставали из воды и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы.
Что нельзя делать 20 октября
- Нельзя заниматься выпечкой: стряпать хлеб, булочки, блины — иначе настигнут финансовые проблемы.
- Запрещено надевать чужие или сильно поношенные вещи — а то настигнут неприятности хозяев вещей.
- Не рекомендуется брать деньги в долг или давать взаймы — можно привлечь чужие финансовые неудачи.
- Не стоит отказываться от перспективных предложений — а то удачу можно отворотить.
Приметы Сергиева дня
- Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится ещё три недели.
- Месяц бледный и мутный — жди снега и мороза.
- Если выпал снег, а с деревьев ещё не все листья облетели, зима будет поздней.
- Туманный день предвещает ненастье на ближайшую неделю.