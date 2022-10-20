20 октября
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Жизнь

Как сохранить достаток на Сергея Зимнего: приметы и традиции

20 октября на Руси отмечали Сергея Зимнего. Православная церковь вспоминает мучеников Сергия и Вакха. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Традиции Сергея Зимнего

С 20 октября начинали ждать зиму. По поверьям, в этот день первым делом кормили скотину, а уже потом хозяева садились за завтрак сами.

Печь должен был растопить самый младший из семьи. Тогда всю зиму в доме будет тепло.

В этот день заканчивали с последними приготовлениями на зиму. Бочки с солеными огурцами опускали на дно водоема, пока поверхность не успела покрыться льдом. Там, в стабильной температуре, огурца хорошо просаливались и получались вкуснее, чем из погреба.

Весной бочки доставали из воды и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

Что нельзя делать 20 октября

  • Нельзя заниматься выпечкой: стряпать хлеб, булочки, блины — иначе настигнут финансовые проблемы.
  • Запрещено надевать чужие или сильно поношенные вещи — а то настигнут неприятности хозяев вещей.
  • Не рекомендуется брать деньги в долг или давать взаймы — можно привлечь чужие финансовые неудачи.
  • Не стоит отказываться от перспективных предложений — а то удачу можно отворотить.
Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима.
Евгения Родочинская

Приметы Сергиева дня

  • Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится ещё три недели.
  • Месяц бледный и мутный — жди снега и мороза.
  • Если выпал снег, а с деревьев ещё не все листья облетели, зима будет поздней.
  • Туманный день предвещает ненастье на ближайшую неделю.
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