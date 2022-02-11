Как справиться с одиночеством: советы для мужчин, женщин и пожилых людей

Если вам хорошо самим с собой, и вы при этом не обманываете себя ― эта статья не для вас. Если же вы одиноки, то, по крайней мере, в этом вы не одиноки. По данным опросов в разных странах от 50 до 70% людей считают себя таковыми. Мы расскажем, что нужно делать, чтобы преодолеть одиночество.

Как бороться с одиночеством мужчине

Мужчины переживают состояние одиночества тяжелее: по статистике, одинокие мужчины умирают раньше, чем женщины без пары. Зато им легче отвлечься: друзья, увлечения, карьера. (в силу воспитания женщины пока всё-таки реже полностью реализуют себя в чём-то, не связанном с созданием семьи).

Когда всё это не помогает, то и выйти из состояния одиночества мужчине проще: женщин его возраста больше, он может создать семью с женщиной на 10−20 лет моложе себя. Обратная ситуация всё ещё редкость.

Чтобы найти себе спутницу жизни, достаточно приложить некоторые усилия и дать событиям развиваться своим чередом. Вот несколько советов, как это сделать:

Не стесняйтесь признать , что вы чувствуете. Подавляющее большинство людей социальны и страдают от недостатка любви так же , как и вы.

что вы чувствуете. Подавляющее большинство людей социальны и страдают от недостатка любви так же как и вы. Если вы тяжело переживаете разрыв предыдущих отношений , не торопитесь вступать в новые , но и не замыкайтесь в себе. Не обязательно сразу же с кем-то встречаться , но заводите новые знакомства. Как бы сложно ни было поначалу , среди людей справиться с чувством одиночества будет легче. Как вариант — регистрируйтесь на сайте знакомств , только нацеленным на серьезные отношения , например RusDate , и общайтесь там.

не торопитесь вступать в новые но и не замыкайтесь в себе. Не обязательно сразу же с кем-то встречаться но заводите новые знакомства. Как бы сложно ни было поначалу среди людей справиться с чувством одиночества будет легче. Как вариант — регистрируйтесь на сайте знакомств только нацеленным на серьезные отношения например RusDate и общайтесь там. С интернет-знакомств можно начать , но не стоит ими ограничиваться. Это не замена живому общению. Специальные приложения для свиданий вызывают чувство зависимости и бесконечный поиск в надежде на что-то лучшее.

но не стоит ими ограничиваться. Это не замена живому общению. Специальные приложения для свиданий вызывают чувство зависимости и бесконечный поиск в надежде на что-то лучшее. Не падайте духом. В этом вам поможет постоянная занятость как ума , так и тела. Запишитесь на силовые тренировки , в бассейн или на боевые искусства. Читайте не только развлекательную литературу.

Изменения не наступают в один миг. Бороться с чувством одиночества помогает новый угол зрения: не «одинокий», а свободный. Не «скучные вечера», а свободное время для воплощения давних проектов.

Как бороться с одиночеством женщине

Для женщин в целом применимы те же советы, что и для мужчин. Хотя есть и нюансы.

Молодой девушке найти себе пару не так трудно. Если она одна, как правило, дело в комплексах по поводу внешности и других своих качеств. Также случаются болезненные травмы при расставании и страх снова пережить эту боль. Эти проблемы можно проработать с помощью специалиста.

Любовь Крушинских , психолог:

«В такой период важно остаться одной, при этом, не находясь в страхе или унынии, а именно изучая себя. Одиночество дается для исследования самих себя, для встречи с собой».

Если девушка одна после 30 лет, причины могут быть следующие:

Чересчур высокие требования к романтическому партнёру. Выхода два: или снизить планку , или работать над собой. Представьте себе мужчину мечты , а затем ― женщину , которую он хотел бы видеть рядом.

или работать над собой. Представьте себе мужчину мечты а затем ― женщину которую он хотел бы видеть рядом. Притворяясь кем-то другим , чтобы понравиться , вы приманиваете не тех людей , а это путь к несчастью.

чтобы понравиться вы приманиваете не тех людей а это путь к несчастью. Мало ситуаций , в которых можно познакомиться с кем-то достойным. Женский коллектив на работе , а после работы нет времени и сил на досуг. Но пока вы не начнёте делать шаги , ситуация не изменится. Найдите один вечер в неделю , чтобы куда-то выбираться.

После 40 у женщин часто наступает страх остаться одной. Это часто необоснованно, но таковы реалии нашего общества. Женщина без пары вызывает больше вопросов, чем сорокалетний холостяк. Часто женщины не столько хотят замуж, сколько не быть белой вороной среди подруг. Такая психология отражается в поведении, во внешности и отпугивает мужчин.

Сместите фокус. Поиск новых отношений не должен стать центром вашей жизни. Найдите занятие по душе , то , что зарядит вас энергией. Счастливые , самодостаточные люди как магнитом притягивают к себе новых знакомых , и , в какой-то момент , обязательно ― поклонников. Это произойдёт быстрее , если вы будете выбирать активности , где вы окружены людьми: танцы , походы в театр , фитнес-клуб. Плюс такого подхода ― вы будете знакомиться не со случайными людьми , а с теми , которые искренне разделяют ваши интересы.

то что зарядит вас энергией. Счастливые самодостаточные люди как магнитом притягивают к себе новых знакомых и в какой-то момент обязательно ― поклонников. Это произойдёт быстрее если вы будете выбирать активности где вы окружены людьми: танцы походы в театр фитнес-клуб. Плюс такого подхода ― вы будете знакомиться не со случайными людьми а с теми которые искренне разделяют ваши интересы. Ещё одна причина , мешающая женщине побороть одиночество , ― низкая самооценка и затягивающиеся отношения с теми , кто не настроен на создание семьи. Встречаться стоит с теми , кто хочет того же , что и вы. Эта проблема легко решается поиском на сайте знакомств в разделе одиноких мужчин от 40 до 50 лет.

Одиночество для женщин после 50 лет не редкость. Не важно, по каким причинам вы остались одна. В этом возрасте многие женщины считают себя непривлекательными ― и совершенно напрасно!

Уделять внимание внешнему виду важно, но не зацикливайтесь на том, как исправить свои «недостатки». Быть здоровой, активной и уверенной в себе ― вот основная задача. Носите то, в чём сами себя чувствуете красивой. Придерживайтесь своего стиля ― или кардинально смените его, если этого просит душа.

Что делать одинокому пожилому человеку

Преодолеть одиночество в пожилом возрасте труднее в силу устоявшихся привычек и проблем со здоровьем. Тут речь идёт о том, что человеку банально не с кем поговорить. Что же делать тогда?

Чаще выходить в магазин , на прогулку в парк , хотя бы во двор.

на прогулку в парк хотя бы во двор. Встретиться с соседкой или позвонить кому-то из родственников. Помощь более одиноким людям помогает справиться с одиночеством.

Узнать о клубе для пенсионеров в своём городе , где проводятся разные бесплатные мероприятия. Для этого не нужен интернет: объявления есть в газетах , на афишах города , листовки часто кидают в почтовые ящики.

где проводятся разные бесплатные мероприятия. Для этого не нужен интернет: объявления есть в газетах на афишах города листовки часто кидают в почтовые ящики. За неимением лучшего варианта можно завести домашнее животное ― такое , за которым не будет тяжело ухаживать: хомяк , попугайчик , черепаха. Но активные пенсионеры могут завести и собаку ― в этом случае у них появится шанс разговаривать на прогулке с другими владельцами собак.

за которым не будет тяжело ухаживать: хомяк попугайчик черепаха. Но активные пенсионеры могут завести и собаку ― в этом случае у них появится шанс разговаривать на прогулке с другими владельцами собак. Посильная физкультура и мозговая активность улучшает настроение и помогает побороть чувство одиночества. Решайте кроссворды , учите стихи , играйте в настольные игры. Рукоделие развивает мелкую моторику и замедляет старение мозга.

И напоследок. Важно помнить, что каждый может испытывать чувство одиночества и находясь в отношениях ― даже в счастливых. Если ощущение себя покинутым не проходит спустя месяц и более, то это может оказаться симптомом депрессии.

У людей, которые долго были одни, также могут наступать ухудшения психического здоровья. Получается замкнутый круг: человеку противна одна мысль о том, чтобы «выйти в люди», и он становится всё более одиноким, и его ментальное состояние усугубляется. В этих случаях бесполезно «просто брать себя в руки» и «заниматься спортом».

Поэтому решайте проблему на начальных порах. Если вы застряли, хороший выход ― консультация у психолога. В тяжёлых ситуациях для того, чтобы бороться с одиночеством, понадобится помощь психотерапевта.