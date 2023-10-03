3 октября
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Жизнь

Как танец Бритни Спирс с ножами разошелся на мемы

Бритни Спирс разместила в своей соцсети видеоролик, где она танцует с кухонными ножами. Он вызвал у подписчиков как беспокойство, так и желание сделать сделать из этого тренд. О том, как неожиданная публикация стала новым мемом, расскажет altapress.ru.

Бритни Спирс.
Бритни Спирс.
открытые источники

С чего все началось?

25 сентября певица опубликовала в одну из своих соцсетей видео, в котором она танцует с кухонными ножами. Это вызвало у фанатов беспокойство о ее психическом здоровье. Многие посчитали причиной такого поведения развод звезды с мужем, о котором она объявила еще летом.

Поклонники даже вызвали полицию, но это вызвало у Спирс волну гнева. Она посчитала это вторжением в частную жизнь и заявила, что над ней долго издевались в ее собственном доме.

С чем связана публикация видео?

Звезда объяснила, что ножи у нее в руках не настоящие, а идея танца взята у певицы Шакиры, которая выступала с таким же реквизитом на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.

Но фанаты все же не поверили ей, поскольку на недавних видеороликах певица была с повязкой на руке и порезом на ноге.

Какие после этого появились мемы?

В соцсетях завирусились разные мемы: так, Спирс помогала Юлии Высоцкой на кулинарном шоу, отбивалась от пуль и готовила шаурму.

Как певица отреагирует на тренд с ее участием, пока неизвестно, но ситуация с полицейскими ее расстроила. Она подчеркнула, что люди должны нести ответственность за свои действия. И прежде всего это касается полицейских, которые воспользовались своей безнаказанностью.

Ранее Бритни Спирс и Сэм Асгари собирались развестись.

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