Как тебе не стыдно! Барнаульский психолог рассказал, как избавиться от постоянного чувства вины и чем оно выгодно

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Как справиться с чувством вины?». Вот что он ответил.

«Здоровая» вина

В норме чувство вины — некий регулятор поведения.

Максим Панов,

психолог:

Это, можно сказать, социальный инструмент. Например, мужчина и женщина договорились друг другу не изменять. А он слово не сдержал и теперь чувствует вину. То же самое в бизнесе. Не выполнил договоренности — вина тебя «ест». И это все даже хорошо. Таким образом, мы понимаем, как поступать стоит, а как — нет.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

«А я для тебя старалась!»

Что касается нездорового чувства вины, впервые оно «посещает» нас, как правило, в детстве.

Максим Панов,

психолог:

Сейчас ни в коем случае не хочу обвинить в чем-то родителей. Но фразы в духе: «Как тебе не стыдно!», «Я для тебя так старалась, готовила! Как это, есть не хочешь?» и так далее формируют у ребенка чувство вины за собственные желания и цели.

Дальше социум только подогревает это ощущение: «А ты чего такой толстый\худой?», «Почему такой болтливый\молчаливый?» и прочие.

Ребенок плачет. СС0

Гиперответственность и мега-вина

Таким образом, во взрослом возрасте люди, которым часто прививали, чувство вины, берут на себя слишком много ответственности. Чтобы вину «загладить». А если не справляются со всеми обязанностями, начинают еще больше мучиться.

Максим Панов,

психолог:

С другой стороны, чувство вины выгодно человеку в состоянии жертвы. Он постоянно жалеет себя, мол, вот, это все я виноват. Все вокруг его успокаивают, поддерживают. Он получает внимание. Получается замкнутый круг.

Рекомендации

Чтобы размокнуть его, нужно браться за посильные задачи и не перегружать себя. Звучит очень просто, но на деле придется потрудиться, — предупреждает специалист.

Стресс , тревога , одиночество. CC0

Максим Панов,

психолог:

Путь к освобождению от чувства вины — огромная работа, успех в которой зависит от желания человека разбираться в себе. Не факт, что это получится сделать без психолога, но по крайней мере ставить реалистичные, а не сверхцели — хороший первый шаг.

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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