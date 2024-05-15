Как творчество может полностью изменить жизнь человека

Оно присутствует в разных форматах. Но его глобальная цель — помочь людям расширить восприятие и дать толчок к развитию.

Что же конкретно может дать творчество человеку?

Понять себя. Человек концентрируется на важных для него вещах. Понимает, что нужно для него — отделяет зерна от плевел.

Понять мир. Мы можем взглянуть на действительность под разными углами. Созерцая произведения искусства, мы можем открыть истины, которые не увидели бы самостоятельно.

Понять друг друга, ведь порой то, что невозможно выразить словами, творец передает через свою работу. Это помогает увидеть истинную сущность каждого.

Только искусство может раскрывать то прекрасное в человеке, что он хранит в своей душе. Создавая картины, человек находит в них отражение своих глубинных, порой запрятанных и от него самого чувств и мыслей. Идет в глубину, анализирует и трансформирует собственную реальность. Шаг за шагом меняет мышление и старается увидеть то, что не видели раньше.

Такой опыт прожила Елена Карлова — известная художница-символист, энерготерапевт. Уже более 15 лет она пишет мандалы-картины, которые оказывают положительное влияние на человека. Осознав силу искусства, Елена стала транслировать свое особое видение мира и отношений через полотна, заряжая своей энергетикой всех, кто оказывается в ее поле.

Как рассказывала сама Елена, в 29 лет она осознала, что не живет жизнью своей мечты и не чувствует себя счастливой. Но понимания, как все изменить, тогда не было.

И когда случилось первое знакомство с мандалами, художница ощутила необычный всплеск энергии — стремление двигаться вперед захлестнуло ее. Елена еще не понимала, куда приведет ее творчество. Она просто любила рисовать. Но со временем жизнь стала меняться.

Сначала Елена заметила, как в процессе создания мандал эмоциональное состояние стабилизировалось. Она успокаивалась, расслаблялась, все чаще приходила к внутренней гармонии. Только со временем Елена начала понимать, что мандалы помогают раскрывать наш внутренний потенциал, найти ответы на вопросы в отношениях с людьми, исполнить желания и изменить реальность.

Елена Карлова уже более 15 лет пишет мандалы-картины, которые оказывают положительное влияние на человека. Фото: Анатолий Коваленко.

Незаметно для себя она начала применять полученные при создании мандал знания, чтобы раскрывать себя. Разработала методику, по которой даже новичок может не только создать картину, но и заглянуть внутрь своего подсознания для поиска ответов.

К Елене стали обращаться за помощью и советом близкие, подруги, затем и посторонние люди. Она помогала обретать внутреннюю опору, самоценность, раскрывать истинную силу и красоту.

С помощью цвета, фактуры и символов, изображенных на холсте, картины будто обнажали душу смотрящего, улавливали его истинные желания и указывали путь для их воплощения.

Так на свет появились единственные в своем роде курсы по созданию мандал, не имеющие аналогов. На них ученики перенимают опыт художницы и ее наработки: от развития навыка создания первых картин до продажи готовых работ и масштабирования.

Главное — рисование картин становится медитативным процессом, и участники художественных курсов Елены ощущают глубину проработки. Они становятся более осознанными, исследуют разные грани своей личности и не устают развиваться.

И Школа Елены Карловой знает множество примеров, когда после курсов огонь творческой энергии разгорается сильнее и продолжает сиять в жизни учеников. Они создают новые мандалы, придумывают свои авторские картины, передают знания и обучают технике своих родных и близких.

По просьбе Школы мы изменили имена учениц, оставив только саму суть их удивительных, вдохновляющих историй.

Марина:

Хочу поблагодарить себя за то, что увидела и осознала старые блоки и программы. Столько всего всплыло. Но я разрешила себе быть неидеальной, приняла себя. Можно сказать, прожила за этот месяц маленькую жизнь. Когда я наносила последние штрихи, мое сердце наполнилось радостью и благодарностью за создание такой мощной энергокартины.

Ксения:

Могу сказать, что после появления мандалы на стене я нарядилась и стала снимать на ее фоне рилз. Сделала чат-бот, и оттуда стали приходить клиенты. Сделала из места, где я провожу консультации, место силы. Вчера клиентка полсессии рассказывала мне, какая я классная.

Ангелина:

Была в поисках курса полтора года, искала своего мастера. Встретила Елену и поняла — ОНО! Творила мандалу медленно, погружаясь в каждый момент. Энергии было намного больше и абсолютное, монументальное спокойствие внутри. Тишина. В конце курса обнаружила, что частота моего эпифиза поднялась в два раза!!! Это выход на новый вибрационный уровень. Пошло внутреннее расширение, появилось много планов по развитию.

Ученики ее школы учатся формировать лучшее пространство вокруг себя, держать внутренний баланс, генерировать положительную энергию и не позволять скатываться в негатив.

И Елена до сих пор продолжает передавать опыт и знания, меняя форматы. Сейчас у художницы свое арт-пространство в Барнауле, где каждый желающий может ощутить на себе исцеляющий эффект ее творчества.

Вы увидите, как на холстах переливается сокровищница золота и серебра, драгоценных камней и стеклянных элементов, образуя гармонию символов и геометрии.

Насладиться энергиями картин, отдохнуть душой и телом, а также узнать о Школе, чтобы самим начать создавать такие картины, можно в «Книжном мире» на пр. Социалистическом, 117-а, 1 этаж. Тел.: 8-980-800-5996

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