Как уберечь себя от неприятностей в Ерофеев день

Традиции Ерофеева дня
В старину считали, что с этого дня начинаются особенно сильные похолодания, ночью возможны заморозки, утром появляется иней.
В этот день доставали из сундуков и шкафов теплую зимнюю одежду. По приметам, таким образом можно отпугнуть морозы.
По дому раскладывали или развешивали лук и чеснок, которые способны отпугнуть нечистую силу. Как правило, это делали возле дверей, окон, а также кровати.
Сон в ночь на 17 октября не является вещим, однако может нести в себе полезную информацию или предупреждение. Часто сны в эту ночь являются беспокойными, тяжелыми, от которых остаётся неприятный осадок.
Что нельзя делать 17 октября
- Девушкам нельзя разговаривать с незнакомыми людьми — по поверьям, под их личиной может прятаться злой дух или специально подосланный колдун, которые сглазят или наведут порчу. Особенно это касается свободных девушек, которым могут отвести удачу в любви.
- Играть свадьбы, венчаться — в семейной жизни частыми будут ссоры.
- Много работать, брать на себя сверх нужного, стараться успеть больше, чем обычно — избыток деятельности может навредить как делу, так и самому человеку.
- Поддаваться на лесть и уговоры — высок риск обмана и мошенничества.
Народные приметы на Ерофеев день
- Красный закат — к ветреной погоде.
- Снег выпал — до настоящей зимы осталось 40 дней.
- Белка поменяла шубку на зимнюю — зима окажется морозной.
- Снегирь поет — непогоду предвещает.
- Вороны нахохлились — погода ухудшится.
- Лошадь на свежем воздухе расфыркалась — к теплой погоде, если храпит — к плохой.
- Береза еще не полностью сбросила листву — до первого снега долго.
- Иней утром — по приметам к сухой и солнечной погоде.