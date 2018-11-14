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Как Сергей Лазарев выступил в Барнауле

13 ноября в Барнауле в ДК Моторостроителей, выступил певец Сергей Лазарев. Поклонники опубликовали в сети десятки фотографий и видео с концерта. После выступления артист записал видеообращение к барнаульцам.

Сергей Лазарев.
Сергей Лазарев.
www.instagram.com/lazarev8327

Концерт сопровождался спецэффектами, яркими костюмами и декорациями, на сцене вместе с артистом выступал танцевальный коллектив. В социальных сетях барнаульцы рассказали, как все прошло и поделились эмоциями:

«На этом моменте все девушки Барнаула растаяли и улыбки расплылись по лицам, инфа 100%".

«Сумасшедший концерт! Потрясающее шоу! Но этот момент до слез… Любовь, любовь и ещё раз любовь».

«Детские мечты должны исполняться. Даже если ребёнку уже 25».

«Было невероятно круто! @lazarevsergey один из немногих кого я очень хотела послушать, так сказать, в живую. Я просто поражена насколько этот артист талантлив. Петь точно и так активно двигаться может не каждый! Я в восторге, и если будет возможность я обязательно пойду ещё».

«Как же это было вкусно! Все съели до крошки. Просто повезло, что Дворец Спорта закрыт, акустика Моторщиков на высоте».

«Спасибо, @lazarevsergey, за бесценные эмоции!!! Спасибо за то, что у нас есть возможность наслаждаться таким ярким зрелищем, проникаться каждой песней, каждой строчкой, словом, заряжаться позитивом и просто радоваться тому, что это всё есть в нашей жизни!»

Во время выступления Сергей Лазарев показал зрителям фотографии и видео своего сына.

Некоторым фанатам удалось взять автограф у артиста на улице.

После концерта Сергей Лазарев записал видеоообращение к жителям Барнаула и опубликовал его в своем Instagram.

Также на странице артиста появилось видео заснеженного Алтайского края с подписью «Холодный ноябрь».

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