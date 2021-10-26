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Жизнь

Как жителям Алтайского края получать пенсионные накопления автоматически

В Алтайском крае пенсионеры смогут получать пенсионные начисления автоматически. Рассказываем, когда появится такая возможность и как ей воспользоваться.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0
1
Как получать пенсию автоматически?

На официальном сайте Барнаула со ссылкой на ПФР пишут: «Как только наступит предусмотренный законодательством срок выхода на пенсию, ее могут автоматически оформить без визита в Пенсионный фонд».

При этом, отмечается, нужно заранее дать согласие, чтобы страховую пенсию по старости назначили по сведениям индивидуального (персонифиированного) учета. Сделать это можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, необходимо проверить полноту сведений индивидуального лицевого счета (ИЛС).

Компьютер.
Компьютер.
CC0
2
Как узнать о состоянии ИЛС?

Проверить лицевой счет можно:

  • В личном кабинете на сайте ПФР;
  • На портале «Госуслуги»;
  • В мобильном приложении ПФР;
  • В МФЦ.
3
Когда пенсионеры смогут получать суммы автоматически?
Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Услуга будет доступна с 1 января 2022 года.

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