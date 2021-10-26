Как жителям Алтайского края получать пенсионные накопления автоматически

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Как получать пенсию автоматически?

На официальном сайте Барнаула со ссылкой на ПФР пишут: «Как только наступит предусмотренный законодательством срок выхода на пенсию, ее могут автоматически оформить без визита в Пенсионный фонд».

При этом, отмечается, нужно заранее дать согласие, чтобы страховую пенсию по старости назначили по сведениям индивидуального (персонифиированного) учета. Сделать это можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, необходимо проверить полноту сведений индивидуального лицевого счета (ИЛС).