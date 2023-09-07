В отдельных районах небольшие, по северо-востоку местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Температура от +9,+18 градусов.
Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Синоптики рассказали, какая погода будет 7 сентября в Алтайском крае.
В отдельных районах небольшие, по северо-востоку местами умеренные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Температура от +9,+18 градусов.
Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
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