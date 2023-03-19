Какая погода будет в Алтайском крае 19 марта

Погода в Алтайском крае 19 марта
Ночью преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Температура от -1 до -6.
Ветер северо-западный, 3−8 м/с.
Температура днем от 0 до +5 градусов. К вечеру возможно похолодание.
В крае пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных районах во второй половине дня возможна метель. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 9−14 м/с, местами порывы 17−22 м/с.
Погода в Барнауле 19 марта
Температура ночью от -4 до -6 градусов.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
Температура днем от 0 до +2 градусов с похолоданием в конце дня до -3 градусов.
Осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер северо-западный, 9−14 м/с.