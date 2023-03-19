Какая погода будет в Алтайском крае 19 марта

Днем 19 марта в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле, обещают мокрый снег и дождь, сообщает meteo22 .

Погода в Алтайском крае 19 марта

Ночью преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Температура от -1 до -6.

Ветер северо-западный, 3−8 м/с.

Температура днем от 0 до +5 градусов. К вечеру возможно похолодание.

В крае пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных районах во второй половине дня возможна метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 9−14 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

Птицы на яблоне. altapress.ru

Погода в Барнауле 19 марта

Температура ночью от -4 до -6 градусов.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Температура днем от 0 до +2 градусов с похолоданием в конце дня до -3 градусов.

Осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северо-западный, 9−14 м/с.