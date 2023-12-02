2 декабря
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Жизнь

Какая погода будет в Алтайском крае в первую зимнюю субботу

Altapress.ru расскажет какая погода будет первая зимняя суббота в Алтайском крае.

Снежинка.
Снежинка.
CC0

По данным Алтайского гидрометцентра, субботняя ночь будет теплой, температура не упадет ниже шести градусов. Местами обещают умеренный снег, мокрый снег и возможны гололедные явления.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.

Днем синоптики обещают даже плюсовую температуру - до 2 градусов выше нуля. Осадки сохранятся, умеренный снег и гололедные явления. На дорогах велика вероятность гололедицы. Ветер тоже не изменится.

В столице региона температура ночью будет составлять от -2 до -4 градусов, временами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с без порывов.

Днем осадки и ветер сохранятся, а температура будет варьироваться от 0 до -2 градусов.

Ранее мы сообщали о штормовом ветре в Барнауле.

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