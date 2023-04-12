Какая погода будет в День космонавтики, рассказали синоптики Алтайского края

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае ожидается небольшое похолодание до −4…−9 градусов. По востоку местами возможен небольшой дождь. На дорогах вероятно образуется гололедица.
Утром потеплеет до +4…+9 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью ожидается температура до −4…−6 градусов. Днем потеплеет — до +5…+7 градусов. Осадков не ожидается, однако стоит быть готовым к гололедице на дорогах.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с.