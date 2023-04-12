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Жизнь

Какая погода будет в День космонавтики, рассказали синоптики Алтайского края

Синоптики алтайского гидрометцентра ожидают весенний дождь и небольшое потепление. О погоде 12 апреля — в материале altapress.ru.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае ожидается небольшое похолодание до −4…−9 градусов. По востоку местами возможен небольшой дождь. На дорогах вероятно образуется гололедица.

Утром потеплеет до +4…+9 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью ожидается температура до −4…−6 градусов. Днем потеплеет — до +5…+7 градусов. Осадков не ожидается, однако стоит быть готовым к гололедице на дорогах.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

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