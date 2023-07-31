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Жизнь

Какая погода будет в последний день июля, рассказали синоптики Алтайского края

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют кратковременные дожди и грозы в последний день июля. О погоде 31 июля в крае - в материале altapress.ru.

Лето. Женщина. Солнце.
Лето. Женщина. Солнце.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае температура составит +13...+18 градусов.

Днем потеплеет до +25...+30 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, а при грозах - местами сильные дожди.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +15...+17 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В первой половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

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