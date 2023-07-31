Какая погода будет в последний день июля, рассказали синоптики Алтайского края

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае температура составит +13...+18 градусов.
Днем потеплеет до +25...+30 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, а при грозах - местами сильные дожди.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью температура составит +15...+17 градусов.
Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. В первой половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.