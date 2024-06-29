В мэрии рассказали, что во всех районах города запланированы спортивные, концертные и игровые программы.
Среди основных мероприятий: соревнования «Алтайская регата. Фестиваль драконов» на гребном канале и Кубок 19-го сезона официальной Барнаульской лиги КВН в парке «Центральный».
С полным списком мероприятий можно ознакомиться на афише.
Мероприятия в Барнауле в честь Дня молодежи.
Администрация города
Ранее altapress.ru написал яркие поздравления в прозе, стихах и смс в честь Дня молодежи.
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