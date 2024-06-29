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Жизнь

Какие мероприятия в Барнауле пройдут в честь Дня молодежи

В Барнауле с 27 по 30 июня проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. В этом году он отмечается 29 июня.

Танцы. Концерт. Молодежь.
Танцы. Концерт. Молодежь.
СС0

В мэрии рассказали, что во всех районах города запланированы спортивные, концертные и игровые программы.

Среди основных мероприятий: соревнования «Алтайская регата. Фестиваль драконов» на гребном канале и Кубок 19-го сезона официальной Барнаульской лиги КВН в парке «Центральный».

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на афише.

Мероприятия в Барнауле в честь Дня молодежи.
Мероприятия в Барнауле в честь Дня молодежи.
Администрация города

Ранее altapress.ru написал яркие поздравления в прозе, стихах и смс в честь Дня молодежи.

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