Какие ритуальные услуги понадобятся при организации похорон

ТОП-9 ритуальных услуг
Ниже перечислены основные ритуальные услуги, которые могут потребоваться при организации похорон.
Оформление документов
Первым шагом является оформление необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на захоронение или кремацию. Ритуальные службы могут помочь в сборе и подготовке всех необходимых бумаг.
Выбор места захоронения
Одно из ключевых решений – это выбор места на кладбище. Специалисты ритуальных служб помогут подобрать подходящее кладбище и место для захоронения или урну с прахом после кремации.
Транспортировка тела
Транспортировка тела усопшего до морга, на церемонию прощания, а затем на кладбище или в крематорий – важная часть ритуальных услуг. В зависимости от желания заказчика могут быть предоставлены различные виды транспорта, включая катафалк.
Ритуальные принадлежности
К ритуальным принадлежностям относятся гробы, венки, цветы, одежда для усопшего, кресты и другие предметы, необходимые для проведения похорон.
Организация церемонии прощания
Ритуальная служба может организовать церемонию прощания, включая оформление прощального зала, музыкальное сопровождение и услуги священнослужителей.
Кремация
В случае, если родные усопшего выбирают кремацию, ритуальные агентства предоставляют услуги по организации кремации, включая подготовку тела и транспортировку в крематорий.
Помощь в проведении поминок
После похорон обычно проводят поминки. Ритуальные службы могут помочь в организации этого мероприятия, предоставив помещение, кейтеринг и другие необходимые услуги.
Психологическая поддержка
Некоторые ритуальные агентства предлагают услуги психологической поддержки для родственников усопшего, что может быть весьма важно в период траура.
Прижизненные договоры
Некоторые люди предпочитают заранее планировать свои похороны. Ритуальные службы предлагают заключение прижизненных договоров, в которых учитываются все пожелания клиента относительно будущих похорон.
Организация похорон требует внимательного подхода и учета множества деталей. Ритуальные услуги помогают родственникам сосредоточиться на прощании с усопшим, взяв на себя организационные вопросы.
Источник: https://spbgorritual.ru/
ООО "Городская ритуальная служба"
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