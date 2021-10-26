26 октября 7°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Каким будет сертификат о вакцинации от COVID-19 в России

Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от ковида, пишет РИА «Новости». Рассказываем, какие данные будут содержаться в документе и когда его можно будет получить.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0
1 Что о сертификате сказали в ведомстве?

Приказ об установлении формы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем сказано: «Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией».

2 Какую информацию будут прописывать в документе?
Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

В сертификате о вакцинации будут указывать:

  • фамилия, имя и отчество привитого;
  • дата рождения;
  • пол;
  • адрес места жительства;
  • дата составления документа.
QR-код.
QR-код.
unsplash.com.

Кроме того, в «ценной бумаге» оставят место для QR-кода, наименования введенного препарата, сведений о перенесенных заболеваниях и ревакцинации.

3 Будет ли сертификат доступен на иностранном языке?

Сертификат о прививках будут формировать на русском и английском языках — не позднее чем через 3 дня после прививки. Его пациенты смогут получить в том числе на бумажном носителе.

Очередь на вакцинацию в Барнауле.
Очередь на вакцинацию в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.
4 Когда «введут в оборот» новые сертификаты?

Приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят до 1 марта на портале «Госуслуги».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость