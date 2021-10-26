Каким будет сертификат о вакцинации от COVID-19 в России

Приказ об установлении формы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем сказано: «Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией».
В сертификате о вакцинации будут указывать:
- фамилия, имя и отчество привитого;
- дата рождения;
- пол;
- адрес места жительства;
- дата составления документа.
Кроме того, в «ценной бумаге» оставят место для QR-кода, наименования введенного препарата, сведений о перенесенных заболеваниях и ревакцинации.
Сертификат о прививках будут формировать на русском и английском языках — не позднее чем через 3 дня после прививки. Его пациенты смогут получить в том числе на бумажном носителе.
Приказ вступит в силу 8 ноября. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят до 1 марта на портале «Госуслуги».