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Какого числа Черная пятница 2018 в России и мире

Черная пятница (Black Friday) — это день больших скидок и грандиозных распродаж, первая пятница после американского Дня благодарения. В 2018 году Черная пятница будет 23 ноября.

"Черная пятница" в Барнауле. Утро 27 нобяря.
"Черная пятница" в Барнауле. Утро 27 нобяря.
Анна Зайкова

Существует две версии, почему ноябрьский день распродаж называется именно так:

  • «Черной» пятницу назвали из-за огромных пробок на дороге после Дня благодарения.
  • Черная пятница — значит, прибыльная: в этот день в бухгалтерской отчетности убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Выручка обычно была огромной, а значит, черный цвет в документах преобладал.

В западных странах Черная пятница открывает традиционный сезон рождественских распродаж, пишет calend.ru.

Во многих интернет-магазинах в 2018 году Черная пятница начнется в четверг, 22 ноября в 19:00 по МСК, сообщает chernaja-pyatnica.ru. Считается, что самые выгодные предложения — это обувь, одежда и аксессуары. Следом идут электроника, техника, гаджеты.

Черная пятница 2018 продлится 72 часа — с 22 по 25 ноября.

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