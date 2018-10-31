Какого числа Черная пятница 2018 в России и мире

Существует две версии, почему ноябрьский день распродаж называется именно так:
- «Черной» пятницу назвали из-за огромных пробок на дороге после Дня благодарения.
- Черная пятница — значит, прибыльная: в этот день в бухгалтерской отчетности убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Выручка обычно была огромной, а значит, черный цвет в документах преобладал.
В западных странах Черная пятница открывает традиционный сезон рождественских распродаж, пишет calend.ru.
Во многих интернет-магазинах в 2018 году Черная пятница начнется в четверг, 22 ноября в 19:00 по МСК, сообщает chernaja-pyatnica.ru. Считается, что самые выгодные предложения — это обувь, одежда и аксессуары. Следом идут электроника, техника, гаджеты.
Черная пятница 2018 продлится 72 часа — с 22 по 25 ноября.