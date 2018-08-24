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25 августа
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Какой будет погода на Алтае в последние выходные лета

В последние выходные лета, 25 и 26 августа, в Алтайском крае будет жаркая, ветреная погода. В некоторых районах возможны дожди и грозы, сообщает алтайский ЦГМС.

В горах. Облачно.
В горах. Облачно.
СС0

Погода в Алтайском крае 25 августа

  • температура воздуха ночью +10…+15, днем +25…+30, местами при облачности +19…+24.
  • в отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман.
  • ветер юго-западный с переходом, на юго-восточный 3−8 м/с, с усилением до 16 м/с

Погода в Алтайском крае 26 августа

  • температура воздуха ночью +10…+15, днем +20…+25, местами до +30.
  • в отдельных районах дождь, гроза.
  • ветер юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 15 м/с.

Погода в Барнауле 25 августа

  • температура воздуха ночью +10…+12, днем +25…+27
  • преимущественно без осадков.
  • ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 6−11 м/с

Погода в Барнауле 26 августа

  • температура воздуха ночью +10…+12, днем +21…+23.
  • временами дождь.
  • ветер юго- западный 5−10 м/с.
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