Какой будет погода на Алтае в последние выходные лета

Погода в Алтайском крае 25 августа
- температура воздуха ночью +10…+15, днем +25…+30, местами при облачности +19…+24.
- в отдельных районах дождь, в утренние часы местами туман.
- ветер юго-западный с переходом, на юго-восточный 3−8 м/с, с усилением до 16 м/с
Погода в Алтайском крае 26 августа
- температура воздуха ночью +10…+15, днем +20…+25, местами до +30.
- в отдельных районах дождь, гроза.
- ветер юго-западный, 5−10 м/с, с усилением до 15 м/с.
Погода в Барнауле 25 августа
- температура воздуха ночью +10…+12, днем +25…+27
- преимущественно без осадков.
- ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 6−11 м/с
Погода в Барнауле 26 августа
- температура воздуха ночью +10…+12, днем +21…+23.
- временами дождь.
- ветер юго- западный 5−10 м/с.