Камни, Ленин, мантры. Как устроена квартирная мастерская барнаульской художницы

В Барнауле есть ничем не примечательные многоэтажки, в проекты которых закладывались необычные помещения — мастерские художников. Их построили во времена СССР на пр. Красноармейском, ул. Энтузиастов, Советской и других. В одной из таких мастерских уже около 15 лет работает художница Екатерина Демкина. Корреспонденты altapress.ru побывали у нее в гостях и посмотрели, как устроено пространство, где рождается живопись.

Что представляет собой мастерская художника

Мастерские художников — это почти что квартиры, но не совсем. Они скрываются в самых обыкновенных подъездах, за самыми простыми дверями, а по соседству с ними живут самые обычные барнаульцы в квартирах со стандартными планировками.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Но внутри помещение мастерской устроено не так, как жилье для горожан. В нем все спланировано для того, чтобы художнику было удобно работать.

В мастерских, как правило, огромные окна — для художников важен свет. У Екатерины Демкиной окно — это витраж во всю стену.

Екатерина Демкина,

художница:

У меня не самый удачный вариант освещения — полдня в мастерскую проникают прямые солнечные лучи. При таком свете никто не работает. Я либо жду, когда солнце уйдет, либо использую плотные шторы — они создают рассеянный свет.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Потолки в мастерских в основном высокие, у Екатерины — более шести метров. Подобных квартир в Барнауле только четыре, говорит она.

Еще в мастерских есть дополнительные маленькие комнаты — кухня, спальня, санузел с туалетом и душем. Художники нередко подолгу работают и нуждаются в таких удобствах.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

На каких условиях художник получает мастерскую

Екатерина Демкина рассказала, что мастерские находятся в муниципальной собственности. Администрация города передает их на условиях аренды Союзу художников России, а он распределяет между своими членами.

В 2001 году Екатерина Демкина стала членом Союза художников, и ее поставили в очередь на получение мастерской.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Екатерина Демкина,

художница:

Некоторые ждут долго, но мне повезло. Я получила свою мастерскую относительно быстро.

Художник оплачивает «коммуналку». Он имеет право работать в мастерской, но не может в ней жить. Помещение закрепляется за художником пока он не переехал из города или не умер. До Екатерины в этой мастерской работал другой алтайский живописец Владимир Федосов. В 2004 году он ушел из жизни.

Интересные вещицы мастерской Екатерины Демкиной

Каждый художник по-разному организует пространство в своей мастерской, говорит Екатерина. У некоторых оно целиком заставлено работами, у других там хороший ремонт.

По ее словам, мастерская для художника — это храм. В таком определении, уверена она, нет ни капли пафоса, оно соответствует реальности — буквально. Здесь художник может остаться один, осмыслить впечатления, без мастерской создавать картины почти невозможно.

Свой «храм», помимо работ, художница наполняет разными «мелочами», которые обладают «особой энергетикой», понятным ей смыслом и греют душу. Это, например, коллекция стекла — графины, бутылки, емкость для духов XVIII века, чернильница и другие. Ей нравятся стеклянные предметы, в своих работах она нередко их изображает.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Вторая коллекция — это камни из разных частей света. Их Екатерина Демкина привозит из путешествий, без которых не мыслит свою жизнь. Каждый камень связан с определенным местом. Красноватый с письменами — из Тибета, галька — из французского города Этреты, где жил и творил художник Клод Моне.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Небольшой квадратный черно-белый камень — с подножия Эвереста. На нем — естественный рисунок, который точно повторяет очертания вершины самой высокой в мире горы. Много алтайских самоцветов, ведь в Горный Алтай художница ездит чаще всего.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Старинные прялки, советская радиола, оставшаяся от бабушки, небольшой бюст Ленина, тибетские флажки с мантрами, на стенах — афиши выставок и портреты Екатерины, которые рисовали дети, гитара, книги — и много чего еще. Рассмотреть каждую вещь, кажется, невозможно. Но для их хозяйки все они дороги и что-то значат.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Однажды Екатерину ограбили, пока она была в поездке на пленэре. Украли антикварную раковину из Монголии (в нее трубили ламы для призыва к молитве) и старинный китайский чайник — больше ничего. Эти предметы представляли не только личную ценность, они были действительно дорогими. Видимо, воры знали, зачем шли, предполагает художница.

Самое ценное для Екатерины из того, что есть в мастерской — это этюды, написанные с натуры.

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Екатерина Демкина,

художница:

Создание этюда — глубочайшая медитация. Ты целиком находишься в моменте, пытаешься ухватить его. То, что изображается на этюде, его настроение, никогда не повторится. В эти часы полностью сливаешься с природой, становишься ее частью. Вокруг тебя ходят животные, ты наблюдаешь, как меняется небо, освещение. Для меня этюды — это все равно что блоки памяти, в них хранятся эмоции моментов. Они значат намного больше, чем фотографии. С одного этюда можно написать несколько картин: что-то развиваешь, дополняешь, перестраиваешь композицию.

Что известно о Екатерине Демкиной

Мастерская художницы Екатерины Демкиной. Анна Зайкова

Екатерина Демкина родилась 12 сентября 1971 года в городе Темиртау (Казахстан). В 1996 году окончила Художественно-графическое отделение Бийского педагогического института по специальности «Изобразительное искусство, черчение и мировая художественная культура».

С 1996—1997 годах работала в Бийском педагогическом колледже на художественно-графическом факультете преподавателем рисунка, живописи и композиции. В 1998 году переехала в Барнаул и устроилась преподавателем специальных предметов в ПУ № 42.

В 2003—2017 годах работала заместителем председателя правления Союза художников Алтайского края, ответственным за выездную выставочную деятельность. Сейчас занимается только творчеством.

Работает в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Особенно любит писать воду в ее разных проявлениях и «места силы» — места и объекты, которые считаются священными в разных культурах. Последнее дальнее путешествие совершила в Индию в октябре 2017 года.