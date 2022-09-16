Камни и кости. На Алтае построили парк исторических реконструкций и экспериментальной археологии

Гранты и тарелка супа
Алтайское археологическое общество образовалось в 2016 году, а движение к мечте началось в 2018-м. В День учителя Михаил Сафронов приехал в долину реки Межеумок на рыбалку. Он отошел от машины на полтора метра и сразу нашел древнее каменное орудие. Если бы он не был археологом, то, скорее всего, наступил бы на него и не заметил.
«Мы долго искали такую долину, — рассказывает археолог. — Это профессиональная интуиция. Раз здесь удобно разбить лагерь, то мы предположили, что и древние люди считали это место удобным для поселения. Долина небольшая, защищена горами, на которых хорошо пасти скот. Здесь много съедобных растений, грибов и ягод, много диких животных, на которых можно охотиться, а в Межеумке и Чарыше ловится рыба».
Ученые нашли в этих местах древние кладбища и поселения, а также уникальные осколки керамики, которые «вынесли» на поверхность кроты и суслики. Все это подогрело научный интерес. Местечко оказалось еще и удобным: есть протока для мытья посуды, маленькое озеро для безопасного купания, ключи с чистой питьевой водой.
Археологи выиграли сразу два гранта — губернаторский и президентский. Благодаря этому удалось купить палатки и карематы, разбить лагерь и удивительным образом собрать в Чарышском районе добровольческий молодежный отряд в 317 человек со всей России, Германии и Китая.
Всю свою «грантовую зарплату» в 8,7 тыс. рублей Михаил Сафронов тогда потратил на картошку и хлеб для волонтеров, а его коллеги — археологи Роман Белоусов и Сергей Ситников — все лето работали буквально за тарелку супа.
Через год ориентиры организаторов расширились. Помимо археологии и экологии гостей стали приобщать к этнографии, краеведению, геологии и историческим реконструкциям. Каждый, кто оказывался в лагере, мог выбрать собственное направление и провести настоящую научную работу.
Мучения реконструкторов
У волонтеров и гостей была возможность воссоздать сосуд, изготовить орудие труда, сварить пищу по традиционным рецептам коренных народов Алтая и попробовать ее, переодеться в костюм древнего человека и тому подобное.
«Здесь будет эксклюзивный центр исторических реконструкций, чтобы можно было ножиком, отлитым вчера по технологиям древних людей, почистить картошку и сварить суп именно в таком горшке, в каком варили они», — сказал тогда Сафронов.
Но это оказалось не так просто.
«В крае часто находят металлические наконечники стрел, но никто и никогда не делал лук, — рассказал основатель лагеря. — Мы попробовали сделать копии наконечников, воссоздать оружие целиком. Буквально путем подбора добились того, чтобы стрела хоть кое-как, но полетела».
С керамикой было еще труднее. Археологи объехали весь район в поисках подходящей глины. Та, что обнаружилась поблизости у реки, оказалась непригодна для производства посуды — разваливалась. Нужную нашли только за 70 километров от лагеря, рядом с райцентром Чарышское.
«Все не просто, — говорит Сафронов. — Помните, в учебниках написано, что можно добыть огонь, если потереть две палки друг о друга. Древние люди же именно так и делали. Ну, попробуйте сами. Я не знаю ни одного человека, кому бы это легко удалось».
Больше всего научных страданий доставила реконструкция юрты, которую надо было сделать без гвоздей, при помощи только ножей, коры и деревяшек.
«Мы вкопали столбы, а вот крышу никак не могли соорудить, — вспоминает Сафронов. — Ходили вокруг, как ослы. Неделями экспериментировали с разными материалами, делали рогатины, пробовали и так и сяк гнуть ветки. И когда этот купол устоял, это было прям вау!».
Настоящие артефакты нельзя использовать в быту, но все их можно реконструировать. За несколько лет археологи поднаторели в такой работе. Вот, например, топор каменного века. Если его «голову» вытащить из топорища, то большинство людей примут ее за древний артефакт, настолько она выглядит настоящей.
Барнаульский историк Вадим Бородаев как-то сказал Сафронову: «Если вы потеряете изготовленный вами каменный наконечник для стрелы, то через много поколений археологи будут в восторге». Лишь настоящий специалист по конкретной эпохе может отличить новодел Центра реконструкций от настоящего археологического сокровища.
В музее под открытым небом все можно потрогать. Попробовать реконструировать древние вещи и забрать домой. Пострелять из лука, поесть из аутентичной посуды. Этим летом у волонтеров и гостей невероятной популярностью пользовался гончарный круг, к нему всегда стояла очередь. Глину для мастер-классов заготавливали сами участники проекта.
Лента времени
Центр расположен в идеальном месте. Земля здесь в прямом смысле многослойная: по оценкам специалистов, люди жили в долине Межеумка на протяжении сотен тысяч лет, постоянно оставляя следы в истории.
Неподалеку от лагеря находятся открытые и еще не изведанные археологические памятники и одновременно есть села, в которых сохранилась традиционная этническая культура. Со всеми слоями археологи готовы знакомить туристов.
По планам Михаила Сафронова, гость археопарка должен пройти четыре временных эпохи, после чего у него должно сложиться полное представление о том, как жили древние люди именно в этом месте.
1. Каменный век
Этот век начался примерно 2 млн лет назад и закончился в четвертом тысячелетии до нашей эры.
Люди в то время стоили аилы — жилище из деревянных свай, закрытое корой или травой, обмазанное снаружи глиной, а внутри завешанное шкурами животных. Пока в аиле горит огонь, здесь очень тепло.
В аиле, который построили ученые, шкуры лисы и волка висят для красоты, в древности об этом не могло быть и речи, все — для тепла и удобства.
«Это просто какое-то счастье: поесть и закутаться в шкуру, — говорит Михаил Сафронов. — У меня отец, охотник-промысловик, как-то привез шкуру медведя. Я, пока никого дома не было, на нее прилег, ощутил эту невероятную теплоту и сразу уснул».
В аиле есть орудие каменного века, которое нашли в долине. Им, по подсчетам археологов пользовались 400 тыс. лет назад, еще до ледникового периода.
2. Скифская эпоха
Скифы жили в полуземлянках. Это глубокая яма в валу, внутри — каркас из брусьев. Сверху все засыпано песком, землей и травой. Такие жилища появлялись в эпоху средней бронзы. Они были разных размеров. В лагере реконструировали жилье на два-три человека. Внутри есть спальные места, очаг и дымоход, причем изогнутый — чтобы снег или дождь не падали на огонь.
Зимой здесь не холодно, а летом не жарко. Волонтеры пробовали спать «у скифов», говорят — уютно.
3. Зона кочевников
В средневековье тюрки и монголы жили в юртах. Здесь есть гончарный круг и сушилка для керамики.
Это переносное жилье, которое можно быстро разобрать и собрать заново. Поскольку аутентичная технология постройки оказалась сложной, пришлось все же использовать бензопилу и шуруповерт.
Юрт в Центре реконструкций несколько, некоторые волонтеры и гости предпочитают жить именно в них, отказавшись от традиционных палаток.
4. Этнографическая зона
Ученые и волонтеры воссоздали в лагере часть дома, в котором бытовали люди 150−200 лет назад. Здесь есть нехитрые музыкальные инструменты, простые соломенные куколки, образа, льняные шторы, корзины и корыта, венки, чугунки и настоящее коромысло, датированное 1925 годом, гладко отшлифованное плечами переселенцев.
5. Ультрасовременность
В этом году неподалеку от лагеря появились два геошатра. Желающие могут провести время в них, любуясь природой с удобной кровати и ужиная за столом, а не на первом попавшемся пне.
Михаил Сафронов говорит, что планирует развивать глэмпинговое направление.
Афанасьевские курганы
Несколько лет назад археологи нашли каменные конструкции древних курганов, сделав разведывательные шурфы глубиной около 70 см. Больше года археологи ждали разрешения на вскрытие и в конце июля 2021 года наконец-то получили заветный открытый лист.
Вначале было решено, что курганы относятся к средним векам, но потом исследователи пришли к новым выводам.
«Вскрытие места показало, что здесь нет человеческих костей, а по сопутствующим находкам мы поняли, что это был поминальник — место, куда люди приходили почтить память об усопших предках. Здесь мы обнаружили остродонный сосуд, его орнамент свидетельствует об афанасьевской эпохе, то есть те, кто построил объект, жили 6 тыс. лет назад, — рассказал Михаил Сафронов. — Предметы утвари мы реконструировали, оригиналы передали в музей, а обнаруженные курганы признаны объектом культурного наследия и теперь охраняются государством. Они стали еще одной локацией музея под открытым небом».
Что находили в долине Межеумка
За время работы археологического лагеря археологи нашли множество керамических осколков, совок из кости животного, обломки накладок на лук, рукоятку для шила, нож из яшмы, рог лося с зарубками: это заготовка для псалия — части лошадиной узды.
В прошлом году нашли обломок ножа — это первое бронзовое орудие, обнаруженное в долине. Такие орудия характерны для раннего скифского времени — VIII-VII век до нашей эры.
У археологов много находок, относящихся к афанасьевской культуре, которая древнее скифов на 2,5−3 тыс. лет.
За рекой обнаружились оселки — орудия для заточки ножей эпохи раннего железного века с характерным пропилом в середине и отверстием, чтобы привязывать камень к поясу.
Несколько грузил — подточенные с двух сторон камни — позволяют сказать, что люди активно занимались рыболовством в бурном Чарыше. В подтверждение тому — найденный на месте поселения рыбий позвонок.
Местные жители передали археологам бронзовый топор. Это не уникальное изделие — подобные уже находили и в Алтайском крае, и в других регионах. Однако артефакт такой сохранности — большая редкость. Он датируется эпохой поздней бронзы — примерно 12 веков до нашей эры.
Есть и палеонтологические находки: на берегу реки обнаружили фрагмент камня, который оплавился и «впаял» в себя древнейших существ, обитавших на дне Мирового океана. По сути это лава с элементами доисторической «живности», которой около трех миллиардов лет.
Археологи продолжают исследовать и русское поселение, которое было здесь во второй половине XIX века и просуществовало до хрущевских реформ. По воспоминаниям местных жителей в долине Межеумка стояло около 400 дворов и жило порядка 2000 человек. Здесь также обнаружили старое русское кладбище.
Полное погружение
В приглашении на ГудСерфере Алтайское археологическое общество обещает «полное аутентичное погружение в исследуемые исторические эпохи». Но вряд ли кто-то из пожелавших впервые приехать сюда предполагает, насколько все действительно «полное».
Несмотря на удобства лагеря — хорошую обеденную зону и вкусную еду, баню, теплые спальники и душевное общение, волонтеры терпят все «прелести» дикой жизни.
Их немало: по очереди дежурить на кухне, готовя еду на весь лагерь, а потом мыть огромные чаны в реке, постоянно поливаться средствами от насекомых, рисковать наступить на змею или ежа или встретиться со злыми барсуками, слышать рев медведей за рекой. Грациозные косули вообще подходят близко к лагерю, но во время брачных игр оглушительно лают, «как простуженные собаки».
Еще одна примета этих мест и большое испытание — мгновенная смена погоды, когда из купальника нужно срочно перепрыгнуть в теплую куртку и брезентовый дождевик.
«Экспедиции — это для смелых, — считает Михаил Сафронов. — Они раскрывают истинную суть человека. Здесь человек узнает себя и открывается сообществу товарищей, коллег, становится для них „видимым“, здесь ничего не скроешь».
Кто-то не может усидеть на месте и всегда готов прийти на помощь товарищам, а кто-то ноет и бесцельно слоняется по лагерю. Впрочем, вторые очень быстро примыкают к первым. Сафронов видит в этом большую социальную функцию проекта: неженки-принцессы и привередливые нытики в лагере очень быстро «исправляются».
Маша Вишневская со своей собакой Кирой приехала сюда из Барнаула вот уже в пятый раз. «Это волшебное место, — говорить девушка. — Я приезжала сначала ради археологической работы, теперь больше для изучения чего-то нового и общения с разными людьми со всей страны. Это место меняет мысли».
Социальный эффект науки
Сафронов всегда считал задачей проекта не академическую науку, а вовлечение детей и молодежи в «настоящие, взрослые научные дела». Находки ребят способны «раскрасить те факты, которые есть в учебниках», так что многие участники экспедиции твердо решают быть историками и археологами.
Но главное, что каждый год все больше молодых людей интересуются историей края, понимают, насколько важно хранить то, что досталось от далеких и не очень предков.
Волонтеры археологического лагеря неоднократно выезжали на Царский курган в долину реки Сентелек. «Ситуация в общем безрадостная. Памятники разрушаются, — вспоминает Михаил Сафронов. — Вывеска о том, что это — культурное наследие и охраняется государством, расстреляна картечью. Туристы пакостят. Зачем бросать полторашки на могилах, мне совершенно непонятно. Мы там собрали два самосвала мусора».
В команде Сафронова — педагоги и ученые разных направлений, экологи, социальные работники, опытные реконструкторы. Они, по мнению археолога, способны решить вопросы, которыми либо никто не занимается в силу их тяжести, либо их решение требует полной самоотдачи, своеобразной жертвенности. Например, социальная активность молодежи, профилактика деструктивного поведения подростков через привлечение к реальным делам, сохранение исторической памяти и прочее.
Михаил вспоминает: «Мне завуч одной из школ как-то сказала: „Имейте в виду, к вам собирается мальчик Сережа, он там вам все разнесет к чертям, настоящий отморозок“. И вот начинается заезд. Я хожу по лагерю и присматриваюсь, ищу, где этот гад. Но все тихо и спокойно.
Ну да, дерзкий, уверенный парень. Таких много. Возможно, он сверстников в школе пинает. Но в лагере ведет себя примерно. Он попал в другую среду. Смотрит, что его окружают авторитетные дяди и тети, которые заняты чем-то интересным, так что косячить просто стыдно. Это самый добрый и активный парень оказался. Я только к концу смены понял, что это именно тот Сережа».
У начальника лагеря десятки подобных «педагогических» историй.
Большие планы
Прошлой осенью Алтайское археологическое общество выиграло грант президентского Фонда культурных инициатив, проект начался в январе с заказа материалов, инструкций для волонтеров и педагогов. За лето было восемь экспедиций. У каждой своя задача — постройка жилищ, изготовление орудий труда и посуды.
«Мы делаем все настолько тщательно, чтобы проверить жилье, когда наступят холода», — говорит Михаил Сафронов. Жить в лагере археологи намерены до конца октября.
Любой человек летом мог приехать в лагерь на несколько часов, абсолютно бесплатно посетить все исторические зоны. За плату здесь можно было получить большую экскурсию от археологов и остаться пожить.
В этом году к археологам приехали туристы. Средства, полученные с отдыхающих, направят на дальнейшую работу лагеря. На следующий год ожидают большего числа гостей.
В ковидном 2020 году Алтайское археологическое общество не выиграло президентский грант, как в прошлые два сезона: в период эпидемии логично, что массовым сборам не дали финансирования. Однако с помощью волонтеров, родителей учащихся нескольких школ Барнаула, которые также участвовали в экспедиции, администрации Чарышского района и просто неравнодушных людей, удалось собрать рекордную сумму — 3 млн рублей.
Генеральным партнером проекта стала компания «Промальпсервис». Ее директор Артем Власов не просто помогает финансово, но и сам практически все лето работает в лагере.
Есть и обычные люди, которые считают нужным помочь проекту деньгами. «Например, одна девушка поблагодарила нас и перевела 5000 рублей, — говорит Михаил Сафронов. — Конечно, в масштабе наших трат это копейки — на проект уже потрачено больше 7 млн рублей. Но мы очень благодарны, даже прослезились. Еще одно пожертвование — 400 тыс. рублей — пришло от участницы одной из экспедиций Евгении Глазистовой. Я был глубоко поражен».
Алтайское археологическое общество с помощью спонсоров выкупило часть земли в долине Межеумка. Всего Центр реконструкций занимает около 47 гектаров. Сафронов говорит, что хочет быть независимым от государственных средств.
«Грантовые поступления связывают по рукам и ногам, — говорит он. — В этом году мы решили, что, наверное, придется от этого отказаться. Это и большое эмоциональное напряжение — дадут или нет — и большая отчетность, невозможность маневрировать этими деньгами. Мы не хотим попасть в зависимость от госредств: не выиграл — значит, ничего не сможешь сделать. Мы хотим быть самодостаточными и уверены, что все получится».
Экопоселение под открытым небом принимает всех интересующихся археологией, этнографией и другими науками, экспертов и любителей. На сегодняшний день Алтайское археологическое общество — самый большой научный волонтерский отряд Сибири.
У волонтеров и гостей всегда спрашивают, что бы они еще хотели видеть в лагере. По таким заявкам в этом году построили зону отдыха под деревьями в тени. Место, где можно просто сидеть и смотреть на журчащую реку, пользуется огромной популярностью.
«Хотим построить русскую печь, чтобы самим изготавливать хлеб. Создадим баню по-черному. И настоящую рубленую избу. А также частокол вокруг лагеря», — поделился планами Михаил Сафронов.
Цифра
Более 3000 волонтеров побывали в Центре исторических реконструкций «Древний Алтай».