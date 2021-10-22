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Жизнь

Карантин объявили еще в двух районах Алтайского края

Число районов Алтайского края, на отдельных территориях которых выявлены очаги лейкоза крупного рогатого скота, увеличилось.

Карантин.
Карантин.
Фото из открытых источников.

Как следует из приказов регионального управления ветеринарии, ограничительные мероприятия (карантин) введены в селе Ясная Поляна Ребрихинского района и в селе Нижняя Суетка Суетского района.

Накануне altapress.ru сообщал, что эпизоотические очаги лейкоза КРС выявлены в ряде сел Шелаболихинского, Топчихинского, Хабарского, Каменского, Благовещенского, Целинного, Крутихинского районов Алтайского края.

Справка

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Источник возбудителя инфекции — больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные.

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