Карантин объявили еще в двух районах Алтайского края

Как следует из приказов регионального управления ветеринарии, ограничительные мероприятия (карантин) введены в селе Ясная Поляна Ребрихинского района и в селе Нижняя Суетка Суетского района.

Накануне altapress.ru сообщал, что эпизоотические очаги лейкоза КРС выявлены в ряде сел Шелаболихинского, Топчихинского, Хабарского, Каменского, Благовещенского, Целинного, Крутихинского районов Алтайского края.