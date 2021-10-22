Карантин объявили еще в двух районах Алтайского края

Как следует из приказов регионального управления ветеринарии, ограничительные мероприятия (карантин) введены в селе Ясная Поляна Ребрихинского района и в селе Нижняя Суетка Суетского района.
Накануне altapress.ru сообщал, что эпизоотические очаги лейкоза КРС выявлены в ряде сел Шелаболихинского, Топчихинского, Хабарского, Каменского, Благовещенского, Целинного, Крутихинского районов Алтайского края.
Справка
Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.
Источник возбудителя инфекции — больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные.