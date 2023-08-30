Карелин приехал на Форум сторонников, чтобы поддержать Томенко.

Сотни лидеров общественного мнения из Алтайского края собрались на Форум сторонников кандидата в губернаторы Виктора Томенко. В поддержку Томенко выступили промышленники, аграрии, общественники. Чтобы поддержать Томенко на Форум специально приехал трехкратный победитель Олимпийских игр, сенатор Александр Карелин. Он считает, что благодаря Томенко регион движется в правильном направлении.

Он сказал, что гордится результатами жителей края в аграрном секторе, промышленности, строительстве, образовании, науке, медицине, социальной и других сферах. Томенко — единственный из кандидатов, кто провел Форум поддержки, на который пришли несколько сотен промышленников, аграриев, учителей, врачей, общественников и других лидеров мнений.

Он часто бывает в Алтайском крае и своими глазами видит, как регион последние годы менялся в лучшую сторону. Карелин специально приехал на форум, чтобы поддержать Томенко. По его словам, их связывает многолетняя дружба.

"Алтайский край – земля сильных, трудолюбивых и надежных людей. Каждый из тех, кто сегодня находится здесь, как раз и является таким человеком. Вас уважают коллеги, ценят люди, вы заслужили авторитет своим трудом и достижениями. Всех нас объединяет стремление сделать наш край процветающим и благополучным, местом, где хочется жить", заявил Томенко.

В своей речи он перечислил самые важные, по его мнению, изменения — ремонтируются дороги, строится и ремонтируется рекордное количество школ. Строятся и ремонтируются больницы, поликлиники, ФАПы, жилье, детские площадки, спортивные площадки. Карелин считает, что Томенко — настоящий сибиряк, крепкий хозяйственник, который своими решениями наводит в крае порядок.

"Я горжусь вкладом каждого из вас в наше общее большое дело! Вы – настоящая опора Алтайского края, настоящая команда единомышленников, с которой можно реализовывать самые амбициозные планы! Хочу поблагодарить всех вас за те достижения, которые стали итогом нашей совместной созидательной работы! Таких результатов мы смогли добиться, только работая вместе!", высказался Томенко.

В частности, его поддержали фермер Валерий Абронов, глава союза промышленников Виктор Мещеряков, председатель организации профсоюзов Юрий Абдуллаев, председатель совета ветеранов Целинного района Валентина Бахтина, глава Безрукавского сельсовета Рубцовского района Николай Грищенко, главный врач Тальменской центральной районной больницы Валерий Карташев.

Они считают, что жизнь в Алтайском крае за время работы Томенко значительно улучшилась: выросли зарплаты бюджетников и работников промышленности и сельского хозяйства, растет производство, расширяются фермы.

Комментарии выступающих

Александр Карелин, победитель Олимпийских игр, сенатор

Я не мог и не прийти поддержать Виктора Томенко. Для меня особо приятна формулировка, что Алтай — это земля сильных. Виктор Петрович — хозяин своего слова, мастер своего дела. Я желаю ему такого же упорства, такой же дисциплины. Он настоящий экономист, способный не только к планированию и постановке задач, но и к их решению. Это замечательный, выгодный союз — Алтайский край и Виктор Томенко. Я знаю его много лет.

Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края

С Виктором Петровичем мы знакомы еще до того, как он приехал на Алтай на работу. Я еще тогда заметил важные качества Виктора Петровича: его доступность, он всегда принимает любого человека, уделяет ему внимание и время. Виктор Петрович хорошо понимает настроения нашей промышленности, понимает, что это самая важная отрасль в экономике Алтайского края. Промышленники ценят эту его оценку и поддерживают его. Растут объемы производства, растут зарплаты. Вперед, Алтайский край!

Валерий Абронов, Руководитель К(Ф)Х «Наука»

Я как представитель сельского хозяйства скажу, что оно очень сильно развилось в последние годы. Мы научились даже во время засухи получать неплохие урожаи хорошего качества. Появились деньги, обновилась техника. Это большая заслуга Виктора Томенко и его команды. Скоро мы сравняемся с лучшими регионами и перейдем в лидеры. Вперед, Алтайский край!

Юрий Абдуллаев, Председатель организации профсоюзов работников образования

В каждой школе, в каждом детском саду мы сегодня видим позитивные изменения. Алтайский край сегодня в пятерке лидеров по капитальному ремонту школ — это оценка внимания Виктора Томенко к тому как живут и развиваются дети. Огромное спасибо Виктору Петровичу. У нас появились уникальные премии педагогам-наставникам, благодаря Виктору Томенко появился проект по строительству социального жилья. Виктор Петрович внес в систему управления регионом черты своей личности: интеллигентность, он общается с совершенно разными людьми, он умеет находить ключики к человеческим душам. Алтайский край точно пойдет вперед!

Свою агитационную работу ведут и другие кандидаты, участвующие в губернаторских выборах в Алтайском крае: Евгения Боровикова («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»), Сергей Булаев («ЛДПР») и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Они размещают информацию в СМИ и социальных сетях, проводят другие онлайн и офлайн мероприятия, направленные на информирование избирателей об их деятельности как кандидатов.

Ранее свою кандидатуру с выборов сняли кандидат от партии "Новые люди" Владислав Вакаев и кандидат от “Партии пенсионеров” Елена Хрусталева. Они заявили, что поддерживают Виктора Томенко.