Казачьи атаманы России и зарубежья собрались на совет в Барнауле. Фоторепортаж

Расширенный совет атаманов Союза казачьих войск России и зарубежья впервые состоялся в Барнауле. Мероприятие прошло 30 июля в актовом зале Алтайской митрополии Русской православной церкви. Вел его верховный атаман союза, генерал-майор казачьих войск Виктор Ратиев . Присутствовали атаманы из Ростова, Сибири, с Урала, а также атаман Семиреченского казачьего войска, действующего на территории Казахстана и Киргизии.

Любо, братцы!

Совет обсуждал вопросы объединения казаков, лоббирования ими своих интересов во властных структурах, а также вопросы помощи фронту и патриотического воспитания молодежи. Подробнее о том, что происходило на совете, мы расскажем вам завтра, а пока смотрите фоторепортаж Дмитрия Лямзина с прошедшего мероприятия.