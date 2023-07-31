31 июля
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Жизнь

Казачьи атаманы России и зарубежья собрались на совет в Барнауле. Фоторепортаж

Расширенный совет атаманов Союза казачьих войск России и зарубежья впервые состоялся в Барнауле. Мероприятие прошло 30 июля в актовом зале Алтайской митрополии Русской православной церкви. Вел его верховный атаман союза, генерал-майор казачьих войск Виктор Ратиев. Присутствовали атаманы из Ростова, Сибири, с Урала, а также атаман Семиреченского казачьего войска, действующего на территории Казахстана и Киргизии.

Расширенный совет казачьих атаманов 2023.
Расширенный совет казачьих атаманов 2023.
Дмитрий Лямзин.

Любо, братцы!

Совет обсуждал вопросы объединения казаков, лоббирования ими своих интересов во властных структурах, а также вопросы помощи фронту и патриотического воспитания молодежи. Подробнее о том, что происходило на совете, мы расскажем вам завтра, а пока смотрите фоторепортаж Дмитрия Лямзина с прошедшего мероприятия.

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