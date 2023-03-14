«Кисть выпадает из рук». 5 фактов о живописце, чью картину с Алтаем взял себе император Николай I

В середине 19 века на Алтае побывал художник Егор Мейер. Altapress.ru вспоминает несколько интересных фактов о знаменитом живописце, влюбленном в Алтай, его путешествиях по Сибири и картинах, которые так и не нашли.

1. Во время учебы в Академии художеств Егор Мейер уезжает в Сибирь в 1842 году. Он входит в состав экспедиции под руководством известного путешественника Петра Чихачева. Вместе они обследовали не только Алтай, но и границы современного Казахстана, Кемеровской области, Красноярского края, а также Саянские горы.

2. Природа Горного Алтая настолько восхитила художника, что он оставил такие восторженно-романтические строки:

«Сердце замирает, когда слышишь то страшный гул реки, повторяемый множеством эхо, то тихий, жалобный стон водопада. Кто передаст чудную гармонию этих скал, этих красок?! Сальватор Роза! Зачем ты не был русским! Ты, может быть, увидел бы Алтай! Может статься, тебе бы удалось передать его, а у меня… у меня кисть выпадает из рук!» — восхищается Егор Майер природой Алтая.

Е. Мейер Ciceri № 9 Поток Эланду. altlib.ru

3. Николай I внимательно следил за экспедицией на Алтай. В марте 1843 года он посмотрел «картинки и наброски» Мейера, оставил себе одну с видом снежных гор берегов Катуни, а также за «сопутствие» Чихачеву дал художнику 600 рублей серебром.

4. После экспедиции в Париже в 1845 году была издана книга «Путешествие в восточный Алтай» в двух частях. Два экземпляра второй части книги есть в коллекции Алтайского государственного краеведческого музея.

5. В 1855—1858 годах Егор Мейер уезжает на Дальний Восток с исследовательской Восточно-Сибирской экспедицией на Амур. Опись ненайденных авторских картин и рисунков того времени насчитывала 73 номера.