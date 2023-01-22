Мы, конечно, не китайцы,

Но встречаем Новый год.

Пусть побольше будет счастья

И по-русски повезет.



Денег — полные карманы,

Ну, а лучше в банке счет.

С удовольствием встречаем

Мы Китайский Новый год!



Снова запах мандаринов,

Небо в ярких огоньках.

Всем желаем жить красиво

И с улыбкой на устах.

Всем в Китайский Новый год

Жить желаю без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!



И на нотке позитивной

Жизни Вам желаю стильной,

Жизнерадостной, красивой —

Одним словом, лишь счастливой!

В Новый Год желаю я:

«Будьте счастливы, друзья!»