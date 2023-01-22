Поздравления с Китайский Новым годом в прозе
Поздравляем Вас с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в Ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.
Поздравляю с наступлением Китайского Нового года! Пусть этот праздник окончательно закрепит хорошее начало года и все пожелания легко исполняются! Будь здоровым, счастливым и всегда готовым к осуществлению мечты!
Вот и Китайский Новый год. Поздравляю и желаю всегда быть в плюсе и выгоде. Крепчайшего здоровья, успешного карьерного роста, щедрых урожаев, добрых слов, счастливых событий, удачных идей, радостных песен, семейных праздников, материального достатка и невероятной красоты вокруг!
Поздравления с Китайский Новым годом в стихах
Мы, конечно, не китайцы,
Но встречаем Новый год.
Пусть побольше будет счастья
И по-русски повезет.
Денег — полные карманы,
Ну, а лучше в банке счет.
С удовольствием встречаем
Мы Китайский Новый год!
Снова запах мандаринов,
Небо в ярких огоньках.
Всем желаем жить красиво
И с улыбкой на устах.
Всем в Китайский Новый год
Жить желаю без хлопот,
В море радости купаться,
Жизнью райской наслаждаться,
Не грустить, не унывать,
Дружно праздник отмечать!
И на нотке позитивной
Жизни Вам желаю стильной,
Жизнерадостной, красивой —
Одним словом, лишь счастливой!
В Новый Год желаю я:
«Будьте счастливы, друзья!»
В китайский Новый год
Пусть двери распахнутся,
И счастье в них войдёт,
Неся успех на блюдце!
Здоровы будут все,
Мечта осуществится,
По белой полосе
Вся жизнь вперёд помчится!
Пусть будет этот год
Добрей, чем предыдущий,
Удачу принесет,
Теплом согреет душу!
Поздравления с Китайский Новым годом в смс
Прошел обычный Новый год,
Теперь китайского черед.
Пускай же всем он принесет
Жизнь без печалей и забот.
Здоровья крепкого вам больше
И отдыха как можно дольше.
И будет пусть на фронте личном
У вас все только на «отлично»!
Новый год — любимый праздник —
Можно много раз встречать.
Так традицию Китая
Отчего не поддержать?
Пустим огненных драконов,
Зафигачим фейерверк…
С Новым вас китайским годом
Поздравляю всех-всех-всех!
Я хочу поздравить Вас
С Новым годом, но китайским!
Пожелать хочу, друзья,
Много радости и счастья!
Пусть китайский Новый год
Много благ вам преподносит,
И здоровья, и любви.
Пусть лишь мир в дома приносит!
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