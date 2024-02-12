Классический Циммер, четкий Стетхем. 10 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
Боевик с Джейсоном Стетхемом от Дэвида Эйра «Пчеловод» в Галактике — 12 февраля, 20:20, 18+
Комедия от Энтони Чэня, Хуана Вэньхуна, Ли Джун-хана «Отпуск по-корейски» в Премьере — 14 февраля, 09:00, 18+
На хоккей
В «Титов-Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Омские орлы» из Омска заключительный матч первенства ВХЛ — 17 февраля, 16:00, 0+
На концерт
Коллектив Simple music ensemble выступит с концертом «Музыка Х. Циммера и Л. Эйнауди. Неоклассика. Лучшее» в Театре драмы — 13 февраля, 19:00, 6+
В филармонию
Молодой органист Иван Царев выступит с органной программой «Грани и контрасты» в Филармонии — 13 февраля, 18:30, 6+
В театр
«Укрощение строптивой» в Театре драмы — 14 февраля, 18:30, 16+
«Беда от нежного сердца» в Музыкальном театре — 16 февраля, 18:30, 12+
«Обыкновенное чудо» в МТА — 16 февраля, 18:30, 12+
«Гедда Габлер» в Крепостном театре — 17 февраля, 19:00, 16+
Для детей
«Волшебник Изумрудного города» в театре кукол «Сказка» — 17 февраля, 11:00, 6+
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