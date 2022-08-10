10 августа
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Жизнь

Коллектив завода «ЖБИ-100» поздравляет с Днем строителя

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Дорогие коллеги!

Коллектив завода «ЖБИ-100» сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!

Пусть все, что вы создаете своими руками, стоит века и радует людей своей красотой и надежностью.

Со своей стороны, в непростое для отрасли время, в полном объеме продолжаем исполнять обязательства перед заказчиками и поставщиками, осваиваем рынок Новосибирской области и Кузбасса. Завод укомплектован специалистами и предлагает потребителям более двух тысяч наименований своей продукции — от крупных панелей до элементов отделки и благоустройства.

Желаем всем, кто связал свою жизнь со строительством и созиданием, добра, оптимизма, крепкого здоровья, выгодных контрактов, финансового благополучия и новых свершений!

Коллектив завода «ЖБИ-100»

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