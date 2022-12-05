Коляска вальсу не помеха. В Барнауле прошел инклюзивный бал: фоторепортаж altapress.ru

На площадке «Титов-Арена» собрались юноши и девушки со всего Алтайского края, чтобы исполнить вальс, польку, полонез и другие танцы прошлого. За сверкающими нарядами и счастливыми улыбками можно было не сразу заметить, что участники передвигаются на колясках. А когда заиграла музыка, и вовсе об этом забыть. Как прошел первый в регионе инклюзивный бал, смотрите в жизнеутверждающем фоторепортаже altapress.ru.

Из Самары — в Барнаул

Бал прошел в один день, 2 декабря, в восьми городах России: Нижневартовске, Новосибирске, Ярославле, Казани и других. Впервые «безграничный» праздник организовали в Самаре в 2014 году с помощью президентского гранта. Со временем инициативу подхватили в других субъектах.

В Алтайском крае организацией занималась Екатерина Лимаева — глава НКО «Сильнее обстоятельств», помогающей людям с редкими заболеваниями.

Екатерина Лимаева,

организатор инклюзивного бала «Волшебная сказка»:

На подготовку у нашей команды ушло много месяцев. Началась она с обучения — самарские коллеги прочитали несколько лекций, на которых раскрыли все тонкости такого праздника. В Барнауле его удалось провести на грантовые средства.

На участие подали заявку более 170 человек со всего региона, включая волонтеров. Однако мест оказалось не так много — около 50.

Провели бал в холле дворца спорта, на входе в который, как ни иронично, нет поручней. Людям с инвалидностью помогали сопровождающие или организаторы.

Но даже несмотря на это, все получилось.

Елена Кубышкина,

организатор инклюзивного бала «Волшебная сказка»:

Репетиции с ребятами длились более двух месяцев, каждую неделю. Адаптировать парные танцы для людей с ограниченными возможностями здоровья помог хореограф. Также мы провели интенсивы для волонтеров. Рассказали, как можно помочь людям с инвалидностью, чтобы в танце было комфортно всем.

Выйти в свет

Отдельная тема любого бала — костюмы. Кому-то их предоставил факультет искусств Алтгу или студия исторического танца, а кому-то пришлось потратиться на покупку вечернего наряда.

Дарья Смирнова,

участница инклюзивного бала «Волшебная сказка»:

Я покупала платье для другого случая, но, к счастью, оно пригодилось и здесь. Вообще, я никогда не упускаю возможности выйти в свет и пообщаться со сверстниками. Тем более, такой праздник!

Девушка не упустила ни один танец. Исполнить каждый ей помогла партнерша — студентка одного из университетов.

Софья Толмачева,

волонтер инклюзивного бала «Волшебная сказка»:

Я сразу решила участвовать, как только узнала про бал. Дашу тоже заметила мигом и, наверное, не просто так — мы сработались в два счета. Хотя, я раньше никогда не танцевала. А тут сразу два вальса, две польки. Но мне очень нравится. Музыка — просто волшебство.

А вот Валерия скромно сидит на лавочке и наблюдает за «золушками» и «принцами» вокруг. На ней белое платье на манер одеяний древнегреческих богинь, расшитое бисером. Говорить она стесняется, поэтому слово берет ее сопровождающая Татьяна. Рассказывает про долгий выбор нарядов, репетиции, волнение Леры. Про то, что наконец появился повод и возможность выйти из дома.

Как объясняют организаторы, главная задача бала — социализировать молодежь с инвалидностью. А людям без нее показать, что юноша или девушка на коляске может быть равным партнером не только в танце.

Лера и Даша улыбаются. Кажется, они счастливы.