Команда добровольцев. В Барнауле набирают волонтеров для работы на голосовании по благоустройству общественных зон

Регистрация волонтеров для работы на голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства продолжается в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В Барнауле набирают волонтеров для работы на голосовании по благоустройству общественных зон.

Как уточняют в мэрии, у жителей краевой столицы ещё есть возможность присоединиться к команде добровольцев и внести свой вклад в изменение городских общественных пространств.

Стать волонтером может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ (Голосование за благоустройство 2024).

Основные критерии отбора:

готовность принять участие в проекте;

коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы);

стрессоустойчивость.

Важно отметить, что часы работы волонтеров будут зачтены и записаны в волонтерскую книжку.

В Барнауле набирают волонтеров для работы на голосовании по благоустройству общественных зон. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также следует уточнить, что для будущих волонтеров в области создания комфортной городской среды на портале Добро.Университет размещен образовательный курс.

В ходе его прохождения можно узнать об основных особенностях эффективного взаимодействия с гражданами во время голосования и о роли волонтеров в реализации инициатив по благоустройству городских территорий.

По завершении обучения добровольцы получат именной электронный сертификат.

В Барнауле набирают волонтеров для работы на голосовании по благоустройству общественных зон. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Напомним, голосование за общественные пространства, которые предлагается благоустроить в 2025 году, пройдет уже в марте и апреле.

По итогам голосования территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет в следующем году благоустроена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

В 2024 году жители Барнаула получат возможность отдать свой голос за одну из 37 территорий, а также проголосовать за дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Владимира Ленина.

Полный список предлагаемых к благоустройству общественных пространств будет опубликован в ближайшее время.

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