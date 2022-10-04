4 октября
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Жизнь

Комбайн без руля. Тест: хорошо ли вы знаете алтайское сельское хозяйство

В сентябре 2022 года урожай зерна в Алтайском крае превысил 5 млн тонн. Хотя может и 10 млн и совсем не зерна, а рыжика. Или это была люцерна, которую используют для производства гречневой крупы? Нет же, она идет на корм скоту. Запутались? Altapress.ru и компания «МегаФон», которая несет цифровизацию на бескрайние алтайские поля, подготовили тест. Пройдите и узнайте, как хорошо вы разбираетесь в сельском хозяйстве.

Тест.
Тест.
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