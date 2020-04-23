Компания «Галэкс» призывает поздравить героев в семейном кругу

Дорогие друзья! Жители края!

Прошло 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Благодаря отваге наших героев мы прожили эти годы с ощущением спокойствия.

Пусть сейчас нас терзают другие вызовы судьбы, но мы всегда будем помнить подвиг нашего народа. В этом году 9 мая Парада Победы не будет, но это не значит, что этот день станет обычным днем недели. Это праздник! Мы должны провести его со своими близкими, почтить ветеранов, вспомнить воевавших родственников.

«Бессмертный полк» прошествует 9 мая не по проспектам, он пройдет в наших сердцах и мыслях. И от этого не станет менее впечатляющим. Возьмите портреты ветеранов, вспомните, какими они были, расскажите об их подвигам своим детям. Память должна остаться с нами навсегда.

Давайте быть добрее друг к другу и всегда помогать тем, кому нужна поддержка. Пусть вам всегда сопутствует победа!

Мира вам, дорогие земляки!