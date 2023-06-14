Конкурент бузинной палочки: что такое Лунный жезл и почему он интересен россиянам

Каждый найдет себя
Сейлор Мун зацепила юных зрителей своим характером. Каждый мог увидеть себя в героине. Она была обычной девочкой: училась не очень, боялась трудностей, пряталась от проблем в своей комнате – пока не узнала о своей волшебной силе, которую раскрывал Лунный жезл.
Постепенно героиня стала уверенней в себе, ведь она несла ответственность не только за себя, но и за всех жителей Токио, которых преследовали монстры.
Взрослые полюбили мультсериал за его связь с мифологией, эзотерикой и астрологией. Волшебные силы Сейлор Мун связаны с планетами и их астрологическими характеристиками.
Эволюция Лунного жезла
Самой первой волшебной палочкой героини стал Лунный жезл, который уничтожал врагов. Когда и этой силы стало недостаточно, Лунный жезл превратился в Милый лунный жезл, который позже стал еще более могущественным Лунным жезлом винтового сердца.
Сила воительницы увеличивалась с каждым сезоном, а вместе с героиней рос и жезл, становясь все больше.
Теперь у поклонников аниме есть большой выбор игрушек по любимому мультсериалу: волшебные палочки в форме полумесяца или сердца, часы, подвески.
Цена магии – где можно купить чудо-жезл
Волшебные палочки всех форм и размеров можно без труда найти в детских магазинах. Если душа требует, чтобы игрушка была максимально приближена к волшебной палочке из популярного мультсериала, можно зайти на страницу любого интернет-магазина или в Fix Price.
Там встречаются жезлы из «Сейлор Мун». Цена – 199 рублей. На сайте Aliexpress подвески в форме жезла идут примерно от 200 рублей. А цена на светящиеся палочки начинается с 800 рублей и доходит до нескольких тысяч.
Что думают барнаульцы о волшебных палочках
Altapress.ru провел опрос, чтобы выяснить, насколько популярны волшебные палочки у жителей Барнаула.
61% опрошенных ответили, что были бы рады, если бы им вручили волшебную палочку в качестве подарка. И больше 90% хотели бы иметь настоящую волшебную палочку.
О чем аниме «Сейлор Мун»
Аниме начало выходить в 1992 году. Основой мультсериала стала манга Наоко Такэути. Создать собственный комикс мангака мечтала с детства. Началось все с манги «Кодовое имя: Сейлор Ви», которая заинтересовала фанатов, но не понравилась самому автору. Идея о девушке-воине «переросла» в следующий комикс. «Сейлор Мун» полюбилась читателям еще больше.
История обрела огромную популярность. Про воительницу в матроске выходил мультсериал, ставились мюзиклы, выпускались компьютерные игры. Аниме включает в себя 5 сезонов – это больше двух тыс. серий.