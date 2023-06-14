Конкурент бузинной палочки: что такое Лунный жезл и почему он интересен россиянам

Летом 2023 года выходит полнометражное аниме про Сейлор Мун – девушку, которая еще до Гарри Поттера побеждала всех чудовищ с помощью волшебной палочки. В аниме она называлась Лунным жезлом. В соцсетях активно снимают видео с ним. Редакция altapress.ru тоже приобрела себе магические игрушки в форме сердца и полумесяца. Разберемся, что это такое и откуда взялось.

Каждый найдет себя

Сейлор Мун зацепила юных зрителей своим характером. Каждый мог увидеть себя в героине. Она была обычной девочкой: училась не очень, боялась трудностей, пряталась от проблем в своей комнате – пока не узнала о своей волшебной силе, которую раскрывал Лунный жезл.

Постепенно героиня стала уверенней в себе, ведь она несла ответственность не только за себя, но и за всех жителей Токио, которых преследовали монстры.

Взрослые полюбили мультсериал за его связь с мифологией, эзотерикой и астрологией. Волшебные силы Сейлор Мун связаны с планетами и их астрологическими характеристиками.

Скриншот. aliexpress.ru

Эволюция Лунного жезла

Самой первой волшебной палочкой героини стал Лунный жезл, который уничтожал врагов. Когда и этой силы стало недостаточно, Лунный жезл превратился в Милый лунный жезл, который позже стал еще более могущественным Лунным жезлом винтового сердца.

Сила воительницы увеличивалась с каждым сезоном, а вместе с героиней рос и жезл, становясь все больше.

Теперь у поклонников аниме есть большой выбор игрушек по любимому мультсериалу: волшебные палочки в форме полумесяца или сердца, часы, подвески.

Волшебный лунный жезл. Дарья Беркетова

Цена магии – где можно купить чудо-жезл

Волшебные палочки всех форм и размеров можно без труда найти в детских магазинах. Если душа требует, чтобы игрушка была максимально приближена к волшебной палочке из популярного мультсериала, можно зайти на страницу любого интернет-магазина или в Fix Price.

Там встречаются жезлы из «Сейлор Мун». Цена – 199 рублей. На сайте Aliexpress подвески в форме жезла идут примерно от 200 рублей. А цена на светящиеся палочки начинается с 800 рублей и доходит до нескольких тысяч.

Скриншот. fix-price.com

Что думают барнаульцы о волшебных палочках

Altapress.ru провел опрос, чтобы выяснить, насколько популярны волшебные палочки у жителей Барнаула.

61% опрошенных ответили, что были бы рады, если бы им вручили волшебную палочку в качестве подарка. И больше 90% хотели бы иметь настоящую волшебную палочку.