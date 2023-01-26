Контрабанда Барби. 8 занимательных историй из практики алтайских таможенников

История о рачках и неудачной взятке

Сотрудники ФСБ нашли и изъяли в офисе 38-летнего бизнесмена из Алтайского края 612 кг цист артемии. А еще незаконные боеприпасы и оружие.

Предприниматель связался с оперативником и предложил ему 1 млн рублей за возвращение рачков и прекращение «преследования». Мужчину задержали при передачи взятки.

В СК планируют возбудить уголовные дела за незаконное хранение оружия и контрабанду цист артемии.