27 января
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Жизнь

Контрабанда Барби. 8 занимательных историй из практики алтайских таможенников

К Международному дню таможенника altapress.ru собрал подборку любопытных таможенных историй — о сектантских книгах, корме для рыбок и подозрительном сыре.

На границе Алтайского края. Таможня.
На границе Алтайского края. Таможня.
пресс-служба Алтайской таможни
История о «золотом корне» и Европе

Алтайские пограничники изъяли крупную партию в 12 тонн радиолы розовой, которая занесена в Красную книгу.

На одном из складов Бийского района нашли расфасованный «золотой корень», который собирались экспортировать в Европу.

Партию изъятого растения оценили в 25 млн рублей.

Родиола розовая или золотой корень
Родиола розовая или золотой корень
Википедия
История о сектантских книгах и «Свидетелях Иеговы»

Нарушители пытались провезти более 100 книг о деятельности секты «Свидетели Иеговы», запрещенной на территории России.

Контрабанду остановили на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Алтайском крае. В грузовом авто пограничники нашли экстремистские издания и конфисковали.

ФСБ.
ФСБ.
wikipedia.org
История о контрабанде омолаживающей струи

Житель Алтайского края хотел продать 96 мускусных желез кабарги за 3,9 млн рублей. Он попытался передать товар во Владивостоке знакомому матросу.

Мужчина отказался и сообщил о контрабанде омолаживающих струй краснокнижного животного сотрудникам таможни. В Приморье суд назначил мужчине три года условно.

Контрабандные препараты для наращивания мышц.
Контрабандные препараты для наращивания мышц.
Алтайская таможня

Международный день таможенника отмечают ежегодно 26 января. Праздник пошел с 1953 года, после того, как в Брюсселе прошла первая сессия Совета таможенного сотрудничества,

История о рачках и неудачной взятке

Сотрудники ФСБ нашли и изъяли в офисе 38-летнего бизнесмена из Алтайского края 612 кг цист артемии. А еще незаконные боеприпасы и оружие.

Предприниматель связался с оперативником и предложил ему 1 млн рублей за возвращение рачков и прекращение «преследования». Мужчину задержали при передачи взятки.

В СК планируют возбудить уголовные дела за незаконное хранение оружия и контрабанду цист артемии.

Рачок артемия.
Рачок артемия.
aquavitro.org
История о запрещенном спортпите

Барнаулец хотел подкачаться и заказал препараты для наращивания мышечной массы. Когда посылка пришла на почту, ее отправили на экспертизу. Она показала, что в препаратах «STANOZOLOL», «NANDROLONE» и жидкость во флаконах «Tureck 4-Clorodehydromethiltestosterone» есть сильнодействующие вещества.

Разрешения врача на такие препараты у мужчины не было, поэтому их изъяли, а против барнаульца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Контрабандные препараты для наращивания мышц.
Контрабандные препараты для наращивания мышц.
Алтайская таможня
История о подозрительном сыре

На Алтайской таможне остановили 20-тонную партию сыра из Киргизской республики. Товар собирались продавать в Барнауле.

Сотрудники Россельхознадзора и таможни выяснили, что у груза нет ветеринарных сертификатов, поэтому отправили его обратно.

Подозрительный сыр.
Подозрительный сыр.
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
История о китайских Барби-стоматологах

Иркутская таможня обнаружила, что на склады Барнаула поступила партия подделок кукол Барби. Барнаульский индивидуальный предприниматель заказал 60 наборов.

Импортер ввез товар на барнаульские склады, хотя декларировался в иркутском центре. В итоге правообладатель потребовал привлечь импортера к административной ответственности и уничтожить подделки.

Кукла Барби.
Кукла Барби.
СС0
История про непростой корм для рыбок

Барнаулец попытался перевезти во Вьетнам 20 пакетов с сухим «кормом для рыбок». На таможне мужчина сказал, что у него нет товаров, на которые налагаются запреты и ограничения.

Но сотрудники нашли в багаже пакеты с сухими рачками артемии, на перевоз которых есть ограничения и запреты. Против мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

Аквариум.
Аквариум.
CC0

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