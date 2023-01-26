Контрабанда Барби. 8 занимательных историй из практики алтайских таможенников

Алтайские пограничники изъяли крупную партию в 12 тонн радиолы розовой, которая занесена в Красную книгу.
На одном из складов Бийского района нашли расфасованный «золотой корень», который собирались экспортировать в Европу.
Партию изъятого растения оценили в 25 млн рублей.
Нарушители пытались провезти более 100 книг о деятельности секты «Свидетели Иеговы», запрещенной на территории России.
Контрабанду остановили на автомобильном пункте пропуска «Веселоярск» в Алтайском крае. В грузовом авто пограничники нашли экстремистские издания и конфисковали.
Житель Алтайского края хотел продать 96 мускусных желез кабарги за 3,9 млн рублей. Он попытался передать товар во Владивостоке знакомому матросу.
Мужчина отказался и сообщил о контрабанде омолаживающих струй краснокнижного животного сотрудникам таможни. В Приморье суд назначил мужчине три года условно.
Международный день таможенника отмечают ежегодно 26 января. Праздник пошел с 1953 года, после того, как в Брюсселе прошла первая сессия Совета таможенного сотрудничества,
Сотрудники ФСБ нашли и изъяли в офисе 38-летнего бизнесмена из Алтайского края 612 кг цист артемии. А еще незаконные боеприпасы и оружие.
Предприниматель связался с оперативником и предложил ему 1 млн рублей за возвращение рачков и прекращение «преследования». Мужчину задержали при передачи взятки.
В СК планируют возбудить уголовные дела за незаконное хранение оружия и контрабанду цист артемии.
Барнаулец хотел подкачаться и заказал препараты для наращивания мышечной массы. Когда посылка пришла на почту, ее отправили на экспертизу. Она показала, что в препаратах «STANOZOLOL», «NANDROLONE» и жидкость во флаконах «Tureck 4-Clorodehydromethiltestosterone» есть сильнодействующие вещества.
Разрешения врача на такие препараты у мужчины не было, поэтому их изъяли, а против барнаульца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
На Алтайской таможне остановили 20-тонную партию сыра из Киргизской республики. Товар собирались продавать в Барнауле.
Сотрудники Россельхознадзора и таможни выяснили, что у груза нет ветеринарных сертификатов, поэтому отправили его обратно.
Иркутская таможня обнаружила, что на склады Барнаула поступила партия подделок кукол Барби. Барнаульский индивидуальный предприниматель заказал 60 наборов.
Импортер ввез товар на барнаульские склады, хотя декларировался в иркутском центре. В итоге правообладатель потребовал привлечь импортера к административной ответственности и уничтожить подделки.
Барнаулец попытался перевезти во Вьетнам 20 пакетов с сухим «кормом для рыбок». На таможне мужчина сказал, что у него нет товаров, на которые налагаются запреты и ограничения.
Но сотрудники нашли в багаже пакеты с сухими рачками артемии, на перевоз которых есть ограничения и запреты. Против мужчины возбудили дело об административном правонарушении.
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