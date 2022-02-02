Коренной перелом войны. 6 удивительных и жутких фактов о Сталинградской битве

2 февраля — годовщина победы советских войск в Сталинградской битве. Когда началось и сколько продлилось великое сражение — в подборке фактов altapress.ru.

1. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года.

За несколько дней враги захватили почти весь Сталинград (7 из 8 районов современного Волгограда). Так, под контролем Красной армии осталась только южная часть города — Красноармейский район.

2. Паника и накал нечеловеческих страстей на «поле боя» достигли апогея, и 28 июля 1942-го Иосиф Сталин издал Приказ № 227 «Ни шагу назад!"

Всех, кто бежал из Сталинграда, отступил или сдался, наказывали. За провинность тогда мог последовать даже расстрел. А все дело в том, что действовал принцип «За Волгой для нас земли нет».

3. Удивительно и жутко: средняя продолжительность жизни в Сталинграде — 15 минут. Это значит, что человек, случайно попавший в город во время кровавой битвы, едва мог дожить до следующего дня.

Бомба летит на Сталинград. klikabol.mirtesen.ru

4. Самой сильной бомбежке Сталинград подвергся 23 августа 1942-го. В этот день его почти сравняли с землей.

5. Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей. Для сравнения: в 1940-м немцы завоевали Францию за 40 дней.

6. Сталинградская битва стала коренным переломом войны. После нее боевой дух воспрял, и красноармейцы осознали, что фашистов можно победить. Немцы же поняли, что развязали страшнейшие события.