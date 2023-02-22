Корреспонденты altapress.ru в Монголии. Часть 5. Заключение: южнокорейские секты и недостаток унтов

Итак, поезд уже несется по просторам родной Западной Сибири, через несколько часов будет Новосибирск. А значит, можно уже подвести общие итоги поездки.

Россия

Что касается российского отрезка пути (Барнаул — Улан-Удэ), то впечатлений он принес немало. Для меня это стало практически первым выездом к востоку от Барнаула, ранее я в этом направлении доезжал только до Кемерово. Добавлю несколько штрихов, которые не вошли в предыдущие заметки.

Иркутск. Выхода нет

Интересной особенностью Иркутска оказалось взаимодействие в общественном транспорте. В трамвае у меня состоялся сюрреалистичный диалог с девушкой восточной наружности, стоявшей между мной и выходом.

— На следующей не выходите?

— М?

— Я говорю: на следующей выходите?

— (вытаскивает наушник) М?

— Выходите на следующей? — терпеливо повторяю я.

— Нет, не выхожу, — изумленно отвечает она, вставляет наушник обратно и отворачивается.

Я подумал, что все дело в том, что девушка нерусская. Однако уже вечером в автобусе наблюдал аналогичный диалог между двумя абсолютно русского вида мужчинами. В ответ на вопрос «выходите?» один из них охотно и дружелюбно сообщил второму, что нет, он не выходит. Однако при этом даже не шелохнулся.

Похоже, в Иркутске такой вопрос воспринимается не как сигнал подвинуться или поменяться местами, а просто как завязка разговора, вроде оценки погоды. А еще в Иркутске точно такие же с виду улицы, как в Барнауле и Томске, но то ли на них гораздо больше шпаны, то ли она просто более громко себя ведет.

Памятник основателям Иркутска.

Бурятия — демо-версия Монголии

Что касается Улан-Удэ, то после поездки в Монголию стало абсолютно понятно, что Бурятия — это, по сути, ее кусочек, только находящийся в составе России. Лично я коротко сформулировал это для себя так: буряты — это монголы, которым повезло. Одна жительница Бурятии, правда, возразила, что в Моголии зато сохранилась древняя письменность (вертикальные строки), а в Бурятии — нет.

Я не стал указывать на то, что взамен буряты приобщились к великой русской культуре, включая язык и кириллическую письменность, а также благам цивилизации. Как ни крути, но Россия — сверхдержава, а Монголия — нет. Кстати, сами буряты отмечают, что уровень жизни в Улан-Удэ повыше, чем в Улан-Баторе. От себя добавлю, что и позы\бузы здесь вкусней.

Улан-Удэ Предоставлено altapress.ru

Монголия

Образ Монголии в моем представлении в ходе поездки, конечно, претерпел значительные изменения. Раньше мне рисовалась картина однообразной степи, в которой разбросаны причудливые юрты, где ютятся монголы, жгущие в печи сушеный навоз, чтобы согреться. Я, конечно, понимал, что в Монголии есть города и довольно развитые, но почему-то считал, что в них обитает меньшая часть населения.

Своя атмосфера

Оказалось, наоборот. Можно смело утверждать, что монголы — урбанизированная нация, состоящая преимущественно из городских жителей. Вместе с тем, национальная культура не выродилась у них в «клюкву».

Если у нас женщин в кокошниках или мужчин в расшитых косоворотках можно встретить разве что в составе народных ансамблей, то в Монголии множество людей действительно используют национальные костюмы в качестве повседневной одежды.

Несколько иначе дело почему-то обстоит с обувью. Людей в унтах мы встречали не часто, хотя в том же Улан-Удэ мода на меховые унты сразу бросается в глаза. Здесь их носят представители разных поколений. Чаще, конечно, женщины, но и мужчин в них мы видели немало.

Улан-Батор. Altapress.ru.

Чужая атмосфера

Монголия, естественно, испытывает культурное влияние со стороны окружающих стран. И если влияние России и Китая меня не удивило (хотя вскоре Монголия собирается отказаться от кириллицы), то влияние Южной Кореи стало неожиданным. По некоторым данным, оттуда в Монголию организуются даже нелегальные секс-туры, эта индустрия напрямую «заточена» именно под корейцев.

Но в полнейшее изумление меня повергло сообщение о том, что в Монголии активно действуют… южнокорейские протестанты, ведущие здесь активную миссионерскую деятельность. Уже сейчас в Улан-Баторе действует множество деноминаций. Кроме того, очень распространены американские мормоны — мормонская община существует в каждом аймаке (районе) страны.

Зачем ехать в Монголию

Культура

Подводя итог, можно сказать, что побывать в Улан-Баторе интересно, но в целом он мало отличается от привычных больших городов. Разве что обилием буддийских храмов и крыш-пагод, но все это есть и в Улан-Удэ. Думаю, в Монголию стоит ехать, во-первых, тем, кто задается культурно-познавательными целями.

Помимо буддизма и шаманизма здесь есть интересная археологическая составляющая. Я, например, с удивлением узнал, что самые крупные в мире скелеты динозавров находят именно в Монголии, здесь даже есть соответствующий музей. Не исключено появление специальных археологических туров.

Монголия. Река.

Пустыня Гоби

Второе перспективное направление — уникальные природные зоны Монголии. В первую очередь, конечно, пустыня Гоби. Потому что гор, степей и озер хватает и в России. Да что говорить, все перечисленное легко найдется в одном лишь Алтайском крае. А вот собственной пустыней не может похвастаться ни один регион РФ.

Как я уже писал, развлекательные программы в Гоби пока небогаты, но думается, появление увлекательных туров по ней — лишь вопрос времени. И подозреваю, ближайшего.