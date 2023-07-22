Коттедж для православных с башней в старинном стиле продают в Барнауле за 6,6 млн рублей.

Дом расположен на 117,5 кв. м.
Собственник отмечает, что в коттедж проведен природный газ, земля находится в собственности, а все планировки и пристройки узаконены.
Внутри коттеджа - дизайнерский ремонт. Особое внимание автор объявления уделил потолочной лепнине из скульптурного гипса.
Кроме того, в доме остаются деревянная бар-стойка, зеркала в рамах ручной работы, деревянные ниши и необычная винтовая лестница.
В ванной сделан свежий ремонт - современный кафель, теплый пол, новые окно и плитка.
А на втором этаже расположился сделанный на заказ шикарный камин, а также есть летняя комната с панорамными окнами. Это не считая лоджии.
Облицовка дома - ручная работа.
На участке есть пристроенная к дому баня. Во дворе - беседка, гараж, хорошие сад и огород со множеством плодовых и ягодных растений.