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Ковидные показатели на Алтае 1 января 2022 года в два раза выше, чем год назад

В Алтайском крае, по данным на 1 января, зарегистрировали 404 случая заболевания коронавирусом и 23 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Маска. Пандемия.
Коронавирус. Маска. Пандемия.
unsplash.com

1 января 2021 года (за сутки): заразились — 212, выздоровели — 233, умерли — 14.

1 января 2022 года (за сутки): заразились — 404, выздоровели — 537, умерли — 23.

При этом коек больше развернули 1 января 2021 года, чем в 2022-м — 4193 (1447 резервных) против 3160 (1225) соответственно.

Кстати, за год в 6 раз сократилось число пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией (сходной с COVID-19) — 172 против 1019.

Всего в крае инфицированных — 119 787 (в том числе 10 619 детей). Выздоровели — 100 872 пациента, из них за прошедшие сутки — 637.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 763 человека.

«Кроме этого, 172 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 22 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 185 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
Pixabay.com

«Развернуто 3160 коек, к кислороду имеют подключение 2884, с ИВЛ — 354. Резервных коек — 1225», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 417, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 185.

За весь период наблюдений скончались 8 053 человека с ковидом: из них 23 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 602 человека (по иным причинам — 1 451).

По данным на 1 января: прививается 1 162 843 человека (получили первую вакцину — 59 462, полностью вакцинированы — 1 046 373), повторно вакцинировались — 58 008.

Ранее барнаульский невролог рассказала altapress.ru, куда девается память после ковида.

Новые случаи

Барнаул — 113, Бийск — 30, Рубцовск — 24, Новоалтайск — 9, Заринск, Смоленский район — по 8, Славгород, Камень-на-Оби, Кулундинский район — по 7, Алейск, Егорьевский, Калманский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Родинский, Усть — Калманский районы — по 6, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Локтевский, Романовский, Тальменский, Хабарский, Целинный районы — по 5, Белокуриха, Алейский, Змеиногорский, Павловский, Советский, Топчихинский, Троицкий районы — по 4, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Косихинский, Красногорский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский, Тогульский, Шелаболихинский районы — по 3, Завьяловский, Зональный, Краснощековский, Панкрушихинский, Солонешенский, Суетский, Усть — Пристанский, Шипуновский районы — по 2, Крутихинский, Курьинский, Тюменцевский, Угловский районы — по 1.

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