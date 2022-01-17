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Жизнь

Без крещенских морозов. Почему на Алтайский край 18−20 января не обрушатся холода

В этом году Крещение в Алтайском крае обойдется без крепких сибирских морозов. Рассказываем, какой будет погода в регионе с 18 по 20 января.

Крещенский городок на речном вокзале.
Крещенский городок на речном вокзале.
Олег Богданов

Погода на Алтае 18−20 января

По данным регионального Гидрометцентра, ночью 18 января в Алтайском крае вероятна температура −8…−13 градусов (местами по западу -19 градусов). По югу и востоку территории ожидаются снег, изморозь и туман. Также сохранится сильная гололедица.

Днем столбик термометра покажет −4…−9 градусов. Осадков не предвидится, а ветер скоростью до 14 метров будет дуть с юго-запада.

Ночью 19 января в Алтайском крае похолодает до −17…−22 градусов (местами до −11…−16 градусов). По прогнозам, выпадет небольшой снег.

День пройдет преимущественно без осадков. Возможны изморозь и туман.

Ночью 20 января температура опустится до −12…−17 градусов (местами до −20…−25 градусов), а днем ожидаются −10…−15 градусов (по югу -5 градусов) с небольшим снегом. Ветер сменится на северный, с порывами до 14 метров.

Крещенский городок на речном вокзале.
Крещенский городок на речном вокзале.
Олег Богданов

Погода в Барнауле 18−20 января

В Барнауле ночью 18 января градусник покажет −12…−14 градусов, а днем −6…−8 градусов — с изморозью, сильной гололедицей и без осадков.

Ночью 19 января температура в краевой столице сменится на −17…−19 градусов, днем — на −10…−12 градусов. Сутки пройдут преимущественно без дождя и снега.

Ночью 20 января в Барнауле похолодает до −17…−19 градусов, днем — до −11…−13 градусов. Вероятна изморозь. Ветер будет северным, до 8 метров в секунду.

Мороз, снег. Зима.
Мороз, снег. Зима.
pexels.com

А почему в Алтайском крае не будет крещенских морозов?

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала: последние 10 лет в регионе не всегда устанавливаются традиционные «крещенские морозы» с температурой до -30.

Иногда градусник на православный праздник показывает и 0 градусов.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:

В этом году на Алтае тоже не будет сильных «крещенских морозов». Дело в том, что в регионе установился антициклон не с таким высоким давлением, при котором наблюдается высокое захолаживание. Поэтому очень низких температур не ожидается.

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