Без крещенских морозов. Почему на Алтайский край 18−20 января не обрушатся холода

Погода на Алтае 18−20 января
По данным регионального Гидрометцентра, ночью 18 января в Алтайском крае вероятна температура −8…−13 градусов (местами по западу -19 градусов). По югу и востоку территории ожидаются снег, изморозь и туман. Также сохранится сильная гололедица.
Днем столбик термометра покажет −4…−9 градусов. Осадков не предвидится, а ветер скоростью до 14 метров будет дуть с юго-запада.
Ночью 19 января в Алтайском крае похолодает до −17…−22 градусов (местами до −11…−16 градусов). По прогнозам, выпадет небольшой снег.
День пройдет преимущественно без осадков. Возможны изморозь и туман.
Ночью 20 января температура опустится до −12…−17 градусов (местами до −20…−25 градусов), а днем ожидаются −10…−15 градусов (по югу -5 градусов) с небольшим снегом. Ветер сменится на северный, с порывами до 14 метров.
Погода в Барнауле 18−20 января
В Барнауле ночью 18 января градусник покажет −12…−14 градусов, а днем −6…−8 градусов — с изморозью, сильной гололедицей и без осадков.
Ночью 19 января температура в краевой столице сменится на −17…−19 градусов, днем — на −10…−12 градусов. Сутки пройдут преимущественно без дождя и снега.
Ночью 20 января в Барнауле похолодает до −17…−19 градусов, днем — до −11…−13 градусов. Вероятна изморозь. Ветер будет северным, до 8 метров в секунду.
А почему в Алтайском крае не будет крещенских морозов?
Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала: последние 10 лет в регионе не всегда устанавливаются традиционные «крещенские морозы» с температурой до -30.
Иногда градусник на православный праздник показывает и 0 градусов.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра:
В этом году на Алтае тоже не будет сильных «крещенских морозов». Дело в том, что в регионе установился антициклон не с таким высоким давлением, при котором наблюдается высокое захолаживание. Поэтому очень низких температур не ожидается.