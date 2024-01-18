Крещенский сочельник. Светлые поздравления в прозе, стихах и смс

В Крещенский сочельник

Желаю вам счастья.

Пускай обойдут

Стороною ненастья.



Святою водой

Свой дом окропите,

Покой и уют

В нем вы так поселите.



Забудьте обиды,

Гоните прочь зло,

И будет на сердце

Светло и тепло.

В Крещенский сочельник

Желаю добра,

Чтоб жизнь полна верой,

Любовью была.



Очистятся мысли

Пусть ваши теперь,

Пусть в лучшую жизнь

Приоткроется дверь.



Вода пусть святая

Поможет во всем,

От бед сберегая,

Освятит ваш дом.