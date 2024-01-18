Крещенский сочельник. Светлые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Крещенским сочельником в прозе
В Крещенский сочельник желаю светлых ощущений счастья и любви, доброй надежды в сердце и радости в душе, крепкой и дружной семьи, уважения и удачи на жизненном пути, благодати и достатка в доме.
Поздравляем со светлым и радостным праздником — Крещенским сочельником! Пусть бурей смеха и веселья пронесется этот праздник! Светлых надежд всем, искренности и радости. Будьте здоровы, живите в тепле, уюте и достатке! Всего вам самого хорошего, доброго и желанного!
В Крещенский сочельник от всей души желаю искренних чувств и светлой радости, доброго чуда и благополучия, щедрых подарков и уютной семейной атмосферы, крепкого здоровья и большого счастья.
Поздравления с Крещенским сочельником в стихах
В Крещенский сочельник
Желаю вам счастья.
Пускай обойдут
Стороною ненастья.
Святою водой
Свой дом окропите,
Покой и уют
В нем вы так поселите.
Забудьте обиды,
Гоните прочь зло,
И будет на сердце
Светло и тепло.
В Крещенский сочельник
Желаю добра,
Чтоб жизнь полна верой,
Любовью была.
Очистятся мысли
Пусть ваши теперь,
Пусть в лучшую жизнь
Приоткроется дверь.
Вода пусть святая
Поможет во всем,
От бед сберегая,
Освятит ваш дом.
Крещенский сочельник — чудес предвкушение.
Святая вода пусть несёт очищение.
Пусть чистыми мыслями сердце согреется,
Только в хорошее, доброе верится.
Будет в семье и уют, и гармония,
Будете Богом всегда защищённые.
Веры, надежды, любви и согласия,
Блеска в глазах и всех благ. Будьте счастливы!
Поздравления с Крещенским сочельником в смс
В Крещенский сочельник
Желаю лишь счастья,
Удачи, веселья,
Событий прекрасных!
Пусть будут успехи,
Улыбки, добро,
Идёт жизнь со смехом,
Ждёт дома тепло!
В сочельник крещенский
Не бойтесь мороза,
Пусть в сердце любовь
Расцветет, словно роза!
А праздник святой
Озарит благодатью,
Желаю чувств ярких
И крепких объятий!
В Крещенский сочельник
Желаю душой
Очиститься всем нам
Молитвой святой
И с благостной думой,
И с ясной главой
Без злобы, обиды
Водой ключевой
Умыться! И радость
В сердце впустить,
Чтоб в мире, согласии,
Счастии жить!
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