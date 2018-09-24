Кристина Орбакайте с семьей решила постоянно жить в США

Российская певица Кристина Орбакайте решила перебраться в Америку. У нее уже есть дом в Майами, а несколько лет назад она купила квартиру в Нью-Йорке. Сейчас Орбакайте даже отдала дочь Клаву в американское учебное заведение, утверждают источники.

«В сентябре дочь Кристины, 6-летняя Клава, пошла в подготовительный класс школы именно в Нью-Йорке. Ей очень нравится учиться, на английском общается не хуже, чем на русском, — рассказал журналу StarHit близкий к певице источник.

«Ко всему прочему она гражданка этой страны. Родители жалеют только, что перестала посещать занятия в балетной школе Ксении Белой в Москве, у нее хорошо получалось танцевать. Будут искать подобное учреждение за границей», — поделился собеседник.

Муж Кристины — Михаил Земцов — большую часть жизни прожил в США и давно просил супругу переехать в Америку. Источник уверяет, что решение Орбакайте перебраться за границу связано со спадом ее востребованности в России, пишет mail.ru.

«Очень рада за вас, вы очень красивая женщина и очень скромная. Семья у вас хорошая, красивая, счастья вам», — пишут комментаторы под фото.

У Кристины трое детей от разных браков. 27-летний Никита — сын Кристины от отношений с Владимиром Пресняковым (ранее в СМИ появились слухи, что Никита сам скоро станет отцом), 20-летний Дени появился на свет, когда певица встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым, а Клавдия — дочь Орбакайте и предпринимателя Михаила Земцова, с которым Кристина 13 лет состоит в браке.

Ранее сообщалось, что мать Кристины Орбакайте — Алла Пугачева — решила жить в одной из стран Евросоюза. Народная артистка СССР планирует получить вид на жительство в одном из европейских государств. Во время летней заграничной поездки Пугачева проверила «многолетние трудовые накопления», которые она хранит в офшорах и европейских банках. Также певица дала распоряжения по нюансам наследования ее имущества.