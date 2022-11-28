Градусники в Республике Алтай зафиксировали температуру в -50 градусов. Также мощное похолодание наблюдали в районах Алтайского края. Рассказываем, где «минус» больше и в каких районах мороз сильнее.

Нелетная погода была 27 ноября в селе Яконур Усть-Канского района — столбик термометра опустился ниже -50 градусов. Такую же температуру зафиксировали в селе Ело Онгудайского района.

Температура в Республике Алтай Барнаул 22

Морозы в Новичихинском районе Алтайского края ненамного отстали. У жителей района -44 было уже в 9:00 утра, рассказали они в Telegram-канале «В курсе 22».

Холодно было в Краснощеково и Ребрихе — столбик термометра опустился до -40 градусов. В Тюменцево и Тальменской районе — до -39 градусов.

С понедельника 28 ноября в Алтайском крае ожидают температуру до -27 градусов.