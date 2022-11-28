Нелетная погода была 27 ноября в селе Яконур Усть-Канского района — столбик термометра опустился ниже -50 градусов. Такую же температуру зафиксировали в селе Ело Онгудайского района.
Морозы в Новичихинском районе Алтайского края ненамного отстали. У жителей района -44 было уже в 9:00 утра, рассказали они в Telegram-канале «В курсе 22».
Холодно было в Краснощеково и Ребрихе — столбик термометра опустился до -40 градусов. В Тюменцево и Тальменской районе — до -39 градусов.
С понедельника 28 ноября в Алтайском крае ожидают температуру до -27 градусов.