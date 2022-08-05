О чем говорит статистика
По данным Управления по труду и занятости населения региона, коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил семь незанятых граждан на 10 вакантных рабочих мест. Значит — выбор есть.
В январе — июне 2022 года для поиска подходящей работы в органы службы занятости обратились 29 тыс. человек. За этот же период трудоустроены 18 тыс. из них, в том числе на общественные и временные работы — 8,9 тыс. жителей. Благодаря реализации мероприятия по стимулированию найма отдельных категорий молодежи работу нашли еще 300 человек.
Что касается переобучения по востребованным на рынке труда профессиям, то и здесь есть положительные моменты. По направлению органов службы занятости за шесть месяцев текущего года приступили к обучению 1,5 тыс. безработных граждан. Это не только потерявшие работу, но и молодые люди, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, предпенсионеры — все те, кто с помощью новых знаний планирует увеличить свои шансы при трудоустройстве.
Какие есть перспективы
Еще один примечательный факт: по состоянию на 1 июля 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Алтайском крае составила 12,8 тыс. человек,
или 1,2% от численности рабочей силы. Это, к слову, один из самых низких показателей за последние годы. Еще в начале 2022-го он был на уровне 1,5%.
Отметим, что в ряде районов и городов края уровень безработицы ниже общекраевого. В это число, например, входят Алейск, Барнаул, Бийск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Первомайский, Шипуновский, Бийский районы и другие территории, проживая в которых всегда можно найти работу.
В настоящее время, несмотря на санкционное давление, рынок труда в регионе остается стабильным. По прогнозам специалистов, в ближайшие три-четыре месяца никаких негативных изменений в этом отношении не ожидается.
Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости Алтайского края объясняет: государство приняло беспрецедентные меры поддержки, и сегодня на федеральном уровне имеется ряд постановлений, закрепляющих поддержку предприятий, попадающих под действие санкции. В июле такая помощь оказана работодателям Алтайского края в объеме 53 млн руб.