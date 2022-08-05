Более 20 тыс. различных вакансий в Алтайском крае открыты для соискателей. Об этом свидетельствуют данные Управления Алтайского края по труду и занятости населения. В ведомстве подчеркивают: поиск работы со стабильным доходом не является проблемой и уж точно не должен служить поводом для переезда. Официальная безработица в регионе не только не растет, но и, наоборот, снижается. И остается одной из самых низких за последние годы.

О чем говорит статистика

По данным Управления по труду и занятости населения региона, коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил семь незанятых граждан на 10 вакантных рабочих мест. Значит — выбор есть.

В январе — июне 2022 года для поиска подходящей работы в органы службы занятости обратились 29 тыс. человек. За этот же период трудоустроены 18 тыс. из них, в том числе на общественные и временные работы — 8,9 тыс. жителей. Благодаря реализации мероприятия по стимулированию найма отдельных категорий молодежи работу нашли еще 300 человек.

Что касается переобучения по востребованным на рынке труда профессиям, то и здесь есть положительные моменты. По направлению органов службы занятости за шесть месяцев текущего года приступили к обучению 1,5 тыс. безработных граждан. Это не только потерявшие работу, но и молодые люди, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, предпенсионеры — все те, кто с помощью новых знаний планирует увеличить свои шансы при трудоустройстве.

Специалист кадрового центра «Работа России» г. Барнаул консультирует работодателя об услугах службы занятости. Пресс-служба Управления Алтайского края по труду и занятости населения

Какие есть перспективы

Еще один примечательный факт: по состоянию на 1 июля 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Алтайском крае составила 12,8 тыс. человек,

или 1,2% от численности рабочей силы. Это, к слову, один из самых низких показателей за последние годы. Еще в начале 2022-го он был на уровне 1,5%.

Отметим, что в ряде районов и городов края уровень безработицы ниже общекраевого. В это число, например, входят Алейск, Барнаул, Бийск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Первомайский, Шипуновский, Бийский районы и другие территории, проживая в которых всегда можно найти работу.

В настоящее время, несмотря на санкционное давление, рынок труда в регионе остается стабильным. По прогнозам специалистов, в ближайшие три-четыре месяца никаких негативных изменений в этом отношении не ожидается.

Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости Алтайского края объясняет: государство приняло беспрецедентные меры поддержки, и сегодня на федеральном уровне имеется ряд постановлений, закрепляющих поддержку предприятий, попадающих под действие санкции. В июле такая помощь оказана работодателям Алтайского края в объеме 53 млн руб.