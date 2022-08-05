5 августа
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Жизнь

Кто ищет — тот всегда найдет. Рынок труда в Алтайском крае остается стабильным и предлагает различные возможности трудоустройства

Более 20 тыс. различных вакансий в Алтайском крае открыты для соискателей. Об этом свидетельствуют данные Управления Алтайского края по труду и занятости населения. В ведомстве подчеркивают: поиск работы со стабильным доходом не является проблемой и уж точно не должен служить поводом для переезда. Официальная безработица в регионе не только не растет, но и, наоборот, снижается. И остается одной из самых низких за последние годы.

На приеме у карьерного консультанта кадрового центра «Работа России» г. Барнаул.
На приеме у карьерного консультанта кадрового центра «Работа России» г. Барнаул.
Пресс-служба Управления Алтайского края по труду и занятости населения

О чем говорит статистика

По данным Управления по труду и занятости населения региона, коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил семь незанятых граждан на 10 вакантных рабочих мест. Значит — выбор есть.

В январе — июне 2022 года для поиска подходящей работы в органы службы занятости обратились 29 тыс. человек. За этот же период трудоустроены 18 тыс. из них, в том числе на общественные и временные работы — 8,9 тыс. жителей. Благодаря реализации мероприятия по стимулированию найма отдельных категорий молодежи работу нашли еще 300 человек.

Что касается переобучения по востребованным на рынке труда профессиям, то и здесь есть положительные моменты. По направлению органов службы занятости за шесть месяцев текущего года приступили к обучению 1,5 тыс. безработных граждан. Это не только потерявшие работу, но и молодые люди, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, предпенсионеры — все те, кто с помощью новых знаний планирует увеличить свои шансы при трудоустройстве.

Специалист кадрового центра «Работа России» г. Барнаул консультирует работодателя об услугах службы занятости.
Специалист кадрового центра «Работа России» г. Барнаул консультирует работодателя об услугах службы занятости.
Пресс-служба Управления Алтайского края по труду и занятости населения

Какие есть перспективы

Еще один примечательный факт: по состоянию на 1 июля 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Алтайском крае составила 12,8 тыс. человек,
или 1,2% от численности рабочей силы. Это, к слову, один из самых низких показателей за последние годы. Еще в начале 2022-го он был на уровне 1,5%.

Отметим, что в ряде районов и городов края уровень безработицы ниже общекраевого. В это число, например, входят Алейск, Барнаул, Бийск, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Первомайский, Шипуновский, Бийский районы и другие территории, проживая в которых всегда можно найти работу.

В настоящее время, несмотря на санкционное давление, рынок труда в регионе остается стабильным. По прогнозам специалистов, в ближайшие три-четыре месяца никаких негативных изменений в этом отношении не ожидается.

Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости Алтайского края объясняет: государство приняло беспрецедентные меры поддержки, и сегодня на федеральном уровне имеется ряд постановлений, закрепляющих поддержку предприятий, попадающих под действие санкции. В июле такая помощь оказана работодателям Алтайского края в объеме 53 млн руб.

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