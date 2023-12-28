«Кто не прыгал из окошка...» Как встретить Новый год — вредные советы altapress.ru в стихах и юморе

В Новый год если решили
Вы собраться коллективом
Иль с друзьями-друганами,
Или прочими людями,
То сидите вы в каморке
Самой маленькой на свете,
В тесноте, да не в обиде
Встретьте этот Новый год.
Главный внештатный психиатр-нарколог Алтайского края Андрей Иванов настоятельно рекомендует не собираться большой компанией в тесной комнате. Многие начнут есть, выпивать и курить. В помещении очень быстро станет душно, что только усилит состояние опьянения и негативно скажется на здоровье. Поэтому, если нет возможности отпраздновать в большой комнате, помещение нужно почаще проветривать.
Кто не прыгал из окошка
Под веселый Новый год,
Тот занудой и скрипухой
Очень скоро прослывет.
Не кататься ему с горки,
Раскидав всю детвору,
Не поджечь петард в ладошке,
Ловя искру на лету,
И конечно, утром ранним,
Не гулять с прекрасной белкой,
И потом в больнице белой
Не лежать в бинтах весь год.
Конечно, весь праздник сидеть дома не стоит, однако и веселиться на улице нужно в меру. Специалисты Алтайского края советуют не гулять в состоянии острого алкогольного опьянения, которое может привести к необдуманным поступкам.
Чтобы праздник был веселым,
Вы ограбьте магазин
И сметайте с полок тут же
Весь на свете алкоголь.
Нужно брать его побольше,
Литров тридцать, чтоб хватило,
И вливайте в себя разом,
Не оставьте ничего.
Редкий Новый год обходится без алкоголя. Но и ему нужно знать меру. ВОЗ рекомендует употреблять за один вечер (не один прием) минимальные дозы алкоголя: 150 граммов крепких напитков (водка, коньяк и другие), 250 граммов сухого вина или шампанского, пива - до литра. И лучше всего ограничиться одним видом напитка и не смешивать его с другими, советует Андрей Иванов.
Специалист советует употреблять алкоголь маленькими порциями через длительные промежутки, в которые нужно обязательно закусывать. Так удастся избежать острого похмелья. «Тостов может быть много, но не под каждый из них нужно выпивать», - отмечает Иванов.
Царь стола один на свете -
Это жирный майонез.
Без него нельзя готовить
Новогодние блюдА.
Майонез добавьте смело
Вы в салат, пирог и торт,
Запеканку, бутерброды
И, конечно, в голубцы.
За салаты вы не бойтесь
И храните их неделю,
Ведь чем дольше, тем вкуснее,
Настоится как зато.
Майонез — самый популярный соус для новогодних блюд. Однако это довольно калорийный и жирный продукт. Поэтому Татьяна Репкина, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Алтайского края, советует заменить его несладким йогуртом, кефиром или сметаной.
Помимо салатов, запеканок и голубцов на новогоднем столе должны стоять фрукты, которые сбалансируют прием пищи. В качестве закусок рекомендуются морепродукты, так как они богаты йодом и белком.
Кстати о салатах. Напоминаем, что блюда из маринованных, квашенных и соленых овощей могут храниться 36 часов. А вот салаты из вареных, тушеных и жареных овощей — не более суток. Еще меньший срок хранения у салатов из свежих овощей и фруктов, винегретов и салатов с добавление мяса, птицы и копченостей — даже без заправки они хранятся только 18 часов.
Оживит скучнейший вечер
Разноцветный фейерверк,
Ввысь взметнутся брызги красок,
Радуя людей вокруг.
А чтоб ярче он светился,
Надо запускать поближе,
Лучше прямо из окошка иль хотя бы во дворе.
И пускай зажжет ребенок
Фейерверка фитилек,
У него рука короче,
Так удобней будет всем.
Напоминаем, что фейерверки запрещено запускать на балконах, с рук, а также в местах массового скопления людей. Нельзя запускать рядом с жилыми домами, так как горящий фейерверк может попасть в форточку, балкон, чердак или крышу.
Детям строго запрещено самостоятельно запускать салют. Поэтому родителям следует проконтролировать, чтобы ребенок находился на безопасном расстоянии от фейерверка.
Если праздник был веселым,
А на утро вдруг беда,
Словно смерть стучится в двери
И кружится голова,
Вы не вздумайте лечиться,
Пить водичку, много спать,
Лучше бахните рюмашку
И продолжите банкет.
Андрей Иванов отмечает, что 50% взрослого населения, прежде всего мужчины трудоспособного возраста, на следующий день после праздника ощущают выраженный психический и физический дискомфорт. Поэтому если с утра вас настигло похмелье, то лучшим решением будет дать своему организму отдохнуть: отлежаться и отоспаться. Освежит контрастный душ. А вот от сауны и бани лучше отказаться.
Также в этот период нужно пить побольше жидкости, например, воду с лимоном, кисломолочные продукты и морсы. А позавтракать лучше бульоном или яичницей — это легкоусвояемая еда.
«И я все же не советую пользоваться народным советом «чем болен, тем лечись», то есть опохмеляться. Ведь одна пьянка может плавно перейти в другую», - отмечает специалист.
На всякий случай врач напоминает номер наркологии: 377–776.