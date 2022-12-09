Куда она катится? Инженер из Барнаула рассказал, как выбрать идеальную компьютерную мышь

Даниил Гесин,

инженер-монтажник слаботочных систем:

У меня было много мышек и подбирал я их всегда долго, поскольку у каждого человека строение запястья устроено индивидуально. У компьютерных мышей есть разрешение сенсора (dpi) и скорость отклика: последнее для работы не особо важно. Но тем не менее, за слишком высокой гнаться не стоит, средней будет вполне достаточно. Свехскоростные мышки используются обычно геймерами на турнирах.

Как по мне, если ищешь мышь для работы, то она должна быть беспроводной.

Также я считаю, что важна программируемость кнопок, ведь при работе с разными прогами вроде фотошопа, очень удобно использовать боковые кнопочки, которые бы выполняли конкретные задачи.

Еще бывают вертикальные и горизонтальные мышки. Говорят, что от вертикальных нет туннельного синдрома запястий. Но предпочту горизонтальную.

Мыши также делят на лазерные и оптические: лазерные точнее, но тут дело вкуса — это бесконечные холивары как «яблоко» или андроид.

Сам присмотрел себе мышь от компании Logitech, все хочу попробовать, но пока не довелось. По отзывам — бомбическая.