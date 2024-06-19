Купались, стирались и крали одежду. Какие пляжи были у барнаульцев в годы СССР и 90-х

«Лесной пруд», «окультуренный» речной и, конечно, Ковш. Altapress.ru вспоминает, на каких пляжах барнаульцы купались (а еще стирались и крали одежду) раньше.

В середине прошлого века напротив барнаульского элеватора, на полуострове Отдых открыли пляж. То был ныне известный Ковш. Место было илистым, вода — маслянистой (из-за активного пароходного движения и барж с Оби). Спасательных пунктов не было. Милиция не дежурила. Поэтому у отдыхающих частенько пропадали вещи. Но остров и водоем любили многие. Сюда приходили загорать, купаться, стирать белье, гулять, играть и зарабатывать.

С 1930 по 1950 годы барнаульцев на пляж доставлял паром. Но после трагедии с затопленным паромом построили подвесной пешеходный мост. Пляж просуществовал еще 12 лет, активно обрастая мусором. В 1972-м его закрыли, а новый организовали на острове Помазкин.

В советские годы в Барнауле был и «окультуренный» пляж — там отдыхающих контролировали наблюдатели. Он располагался на территории речного вокзала. Там работали водная станция с «купалкой» (такой бассейн на воде) и ресторан «Волна». Напрокат выдавали спортивные байдарки, каноэ и шлюпки.

В 80-е и 90-е годы барнаульцы обожали «Лесной пруд»: там был спасательный пост, душевые, раздевалки, на пляже купались и отдыхали до 50 тысяч человек за сезон. Сейчас от него осталось «кладбище» на бетонных плитах.

Лесной пруд. Лесной пруд. Фонды Государственного архива Алтайского края.

В 2024 году в Барнауле откроются 8 легальных пляжей и 7 бассейнов.

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