Квартиры и сертификаты: в Алтайском крае продолжают ликвидировать задолженность по выдаче жилья детям-сиротам

В Алтайском крае продолжают программу поэтапной ликвидации задолженности по выдаче жилья детям-сиротам. Согласно ей, до 2030 года квартиру или жилищный сертификат должны получить 5710 человек. Это количество сирот, которые до 1 января 2024 года стали совершеннолетними и обрели право на квадратные метры.

Почему появилась программа

Чтобы сократить очередь, в регионе приняли несколько законодательных решений. Прежде всего, начали выдавать жилищные сертификаты, как дополнительную меру поддержки. И это еще до появления аналогичного федерального закона.

Правительство региона взяло вопрос на особый контроль. Объем финансирования из краевого бюджета увеличился в 11 раз.

Правительством Алтайского края в конце 2021 года были приняты кардинальные решения, которые позволили увеличить количество детей-сирот, чьи жилищные условия удается улучшить. С опережением федерального законодательства в нашем регионе стал реализовываться новый механизм, значительно увеличены объемы финансирования мероприятий по приобретению квартир и выдаче жилищных сертификатов, – рассказал в марте 2024 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Если в 2021 году на эти цели направили 128 млн рублей, то в 2023-м – более 1,4 млрд рублей. Помимо этого, 300 млн рублей ежегодно приходят из федерального бюджета.

Благодаря увеличению финансирования и вводу механизма жилищных сертификатов, очередь удалось сократить на 529 человек или 8,5% за последние два года, отметил Андрей Третьяков, руководитель Регионального жилищного управления.

Кроме того, в августе 2023 года в Федеральный закон № 159-ФЗ «О доп. гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внесли долгожданные изменения. Возможность предоставлять жилищные сертификаты закрепили на федеральном уровне.

Это позволило алтайскому парламенту усовершенствовать краевой закон. Теперь если сирота уже получил судебное решение о выдаче жилья, у него все еще остается возможность взять сертификат вместо квартиры. Ранее это было невозможно.

Успешный опыт по выдаче региональных сертификатов решили развивать дальше.

Как действует программа

В 2024 году губернатор Виктор Томенко утвердил долгосрочную региональную программу по полной ликвидации задолженности перед детьми-сиротами, которые к 1 января 2024 года получили право на жилье. Это 5710 человек.

Помогать им будут двумя способами. Либо предоставлять благоустроенные жилые помещения специализированного фонда по договорам найма. Либо производить выплаты на покупку жилья или погашение ипотечного кредита.

Полную реализацию программы сейчас оценивают в 31 млрд рублей. Из них 16,6 млрд поступят из краевого, а 14,7 – из федерального бюджета. В расчете учитывают ежегодный рост стоимости жилых помещений.

Ликвидацию задолженности проведут в шесть этапов, постепенно наращивая объемы выдачи.

Жилье детям-сиротам. Анна Зайкова.

Так в 2024 году жилье не менее 697 человек, в 2025-м – 832, в 2026-м – 950, в 2027-м – 991, в 2028-м – 1117 и в 2029-м – 1123.

Если размер федеральной субсидии увеличится, программу удастся закончить досрочно.

В чем преимущество жилищных сертификатов

На реализацию этапа 2024-го года предусмотрели почти 2 млрд рублей. Из них 886,3 млн рублей направили на приобретение квартир и 1 млрд рублей – на выдачу жилищных сертификатов.

Размер последних рассчитывают по средней стоимости одного квадратного метра жилья на Алтае, умноженной на 33. Это минимальное количество квадратных метров, которые, по закону, полагаются на человека. Стоимость жилищного сертификата устанавливается для регионов каждый квартал, во втором квартале 2024 года номинал сертификата в Алтайском крае - 3 246 408 рублей.

В Региональном жилищном управлении отмечают: сертификаты помогают быстрее получить свои квадратные метры, потому что в этом случае выбор не ограничен строгими критериями жилья, которое установлены для квартир, которые передаются детям-сиротам по договору спецнайма.

Андрей Третьяков называет этот механизм более гибким, специалист перечислил несколько его преимуществ.

«Жилое помещение приобретается сразу в собственность сироты, а не заключается договор спецнайма на 5 лет. Причем в любом районе Алтайского края, а не там, где РЖУ смогло приобрести квартиру, - сказал он. – К тому же, размер жилплощади может быть больше 33 кв. м и это не обязательно квартира: допускается покупка частного дома или коттеджа».

Выплату можно комбинировать со сбережениями и материнским капиталом.

Привлекательность механизма показывает статистика: за последние два года из 1,5 тысяч обеспеченных жильем детей-сирот 60% получили жилищные сертификаты, а 40% – квартиры по договору соцнайма.

Кто уже поучаствовал в программе

С начала 2024 года жилые площади получили 155 детей-сирот.

Из них 80 человек получили квартиры от государства, а 75 воспользовались жилищным сертификатом и приобрели недвижимость сразу в собственность в городах и районах края. Заключение контрактов на поставку жилья продолжается.

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