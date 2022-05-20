5 лайфхаков для заказа автомобиля на свадьбу. Сравнение цен и предложений

Свадьба важный день в жизни каждого человека и, безусловно, хочется, чтобы она прошла на высшем уровне. Это касается всех деталей: свадебного платья невесты, костюма жениха и, конечно же, необходим роскошный свадебный автомобиль. Но прежде чем заказывать машину на свадьбу , нужно определиться, а где это лучше сделать?

5 лайфхаков для заказа автомобиля на свадьбу Фото предоставлено рекламодателем.

Есть два возможных решения: Арендовать автомобиль у частного лица. Оформить заявку и заключить договор на аренду свадебной машины в транспортной компании.

Но где выгоднее это сделать? Где меньше риски и финансовые затраты? Как сберечь нервы в предвкушении самого важного дня вашей жизни?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы наша команда сделала запросы в три самых популярных транспортных компании Новосибирска. А так же собрали обратную связь от 15 частных перевозчиков с двух крупнейших интернет-площадок. Результатом работы стал список из пяти причин почему лучше сделать заказ автомобиля на свадьбу в транспортной компании, а не у частного лица:

1 Привлекательная цена Кажется, что частный перевозчик выйдет дешевле. Действительно, частники во время переговоров называют сумму на 10−15% ниже рыночной. Проблема в том, что эта цена не фиксируется и ни к чему не обязывает частника. За день до мероприятия цена может измениться, ведь все договоренности только на словах. Отказаться уже невозможно, иначе свадьба сорвется, а настроение будет испорчено. Транспортная компания в день оформления заказа заключает с клиентом договор, где указывается стоимость услуг. Можно быть уверенным, что никаких переплат и неожиданных дополнительных финансовых вложений не будет.

2 Автопарк Частник сможет удовлетворить ваши требования только предложением собственного автомобиля, поскольку у него есть всего одно транспортное средство — его собственное. В случае заключения договора с транспортной компанией к вашим услугам будет предоставлен широкий выбор автомобилей. Вы легко подберете вариант, соответствующий бюджету, а также воспользоваться услугой по оформлению автомобиля украшениями, чего частный перевозчик предложить не сможет.

3 Сервис Заказывая машину у частника вам придется самостоятельно потратить время на построение маршрута, указать точное время подачи машины и держать в голове множество мелочей, которые частный водитель запоминать не будет. Заказ автомобиля в транспортной компании гарантирует полное сопровождение личным менеджером. Задача менеджера — оптимизировать ваш бюджет и освободить ваше время для более приятных вещей.

4 Форс-мажоры В случае неисправности или поломки автомобиля частный перевозчик не сможет вам никак помочь и свадебный день будет испорчен. Транспортная компания гарантированно заменит свадебный автомобиль, и ничто не сможет испортить ваше торжество.

5 Добросовестность Философия транспортных компаний не допускает мошенничества, хитростей или недоговорок. И если неблагонадежный частный перевозчик может пропасть с радаров, взяв предоплату, то для транспортной компании договор священен. Цель компании предоставить качественную услугу, а внесение задатка это подтверждение серьезных намерений клиента и исключает возможность бронирования автомобиля недобросовестными конкурентами.

Как видите, обращаясь в транспортную компанию, вы получите широкий выбор автомобилей, гарантии по договору и спокойствие при этом переплата окажется не такой большой как может показаться на первый взгляд. Вы получите гарантии и уверенность в выполнении вашего заказа, а все риски сведены к нулю.